Fußball | 3. Liga Boeder sichert Dynamo Punkt in seiner Geburtsstadt Essen Stand: 15.03.2025 16:24 Uhr

Dynamo Dresden hat die schwere Aufgabe Rot-Weiss Essen mit einem Remis abgeschlossen. Der gebürtige Essener Lukas Boeder traf zum Ausgleich. Der einstige Dynamo-Torjäger Arslan hatte für den Rückstand gesorgt.

Ausgerechnet Lukas Boeder hat mit seinem Treffer zum 1:1-Ausgleich Dynamo Dresden einen Punkt bei Rot-Weiss Essen beschert. Für den gebürtigen Essener war es auch noch das Premieren-Tor für die SGD. Durch das Remis bauten die Schwarz-Gelben die Führung in der 3. Fußball-Liga zumindest bis Sonntag auf drei Punkte aus.

Beide Trainer wechselten zum Ende der englischen Woche jeweils vier Mal. Bei Dynamo saßen kamen unter anderem im Angriff Stefan Kutschke für Christoph Daferner und Lukas Boeder. Der gebürtige Essener spielte auf der Sechs für den Ex-RWE-Akteur Vinko Sapina.

Meißner an den Pfosten

Beiden Teams war der gegenseitige Respekt anzumerken. Zuletzt konnten beide ordentlich punkten. Sie belauerten sich ohne das letzte Risiko. Nachdem Tom Moustiers Pass durch den SGD-Fünfer ging (14.), setzten die Gäste die offensiven Akzente. Robin Meißner traf aus 27 Metern den Pfosten (15.). Beim besten Angriff der ersten Halbzeit über Niklas Hauptmann und Meißner, bekam Essens Schlussmann Jakob Golz an die Meißner-Vorlage noch eine Hand und wehrte ab (24.).

Robin Meißner (li.) im Zweikampf

Schreiber rettet das 0:0 zur Pause

Im Laufe der ersten Halbzeit bekam Dresden die Partie immer mehr in den Griff. Zum Ärger von Rot-Weiss-Trainer Uwe Koschinat, der sein Team an der Linie einmal lautstark zusammenfaltete. Offenbar erfolgreich. Denn seine Elf kam noch zu drei Chancen zur Führung: Erst köpfte Andi Hoti am zweiten Pfosten einen Kopfball von Nustafa Kourouma weg (43.).Dann rettete SGD-Keeper Tim Schreiber bei einem Abschluss des freien Julian Eitschberger und einem Kopfball des einstigen Dynamo-Torjägers Ahmet Arslan.

Ahmet Arslan nach dem 1:0 für RW Essen

Boeder antwortet auf Arslan

Fünf Minuten nach der Pause zog Arslan von der Strafraumgrenze ab und setzte die Kugel ins linke Eck (50.) Der Jubel fiel verhalten aus. Bei einem kläglich ausgeführten indirekten Freistoß aus fünf Metern verpasste Arslan, der den Ball schwach in den Fuß gespielt bekam, das 2:0 (57.). Das bestrafte Dresden. Joker Dominik Kother setzte sich links durch, am Fünfer vollendete Boeder (65.). Sein erstes Tor im Dynamo-Dress, für Rot-Weiss Essen spielte er nie.

Nach dem Ausgleich setzte Dresden in der Heimatstadt von Trainer Otto Rehhagel auf kontrollierte Offensive. Und passte bei den RWE-Kontern auf. Die beste Gelegenheit vergab Christoph Daferner per Kopf in der 6. Minute der Nachspielzeit.

cke