Fußball | NOFV Oberliga Süd Bischofswerda steigt mit Eigentor-Wahnsinn in die Regionalliga auf Stand: 08.06.2024 16:37 Uhr

Der Bischofswerdaer FV ist zurück in der 4. Liga! Durch einen späten Doppelschlag erhöhten die Oberlausitzer beim feststehenden Absteiger Arnstadt noch auf 6:0. So fing "Schiebock" den VFC Plauen auf der Ziellinie noch ab. Davor lagen die Nerven beim BFV schon blank und ein Ex-Dynamo flog vom Platz.

Von Patrick Franz

BFV-Trainer Frank Rietschel nahm nur eine Veränderung zur Vorwoche vor, musste auf Maik Salewski verzichten und brachte dafür Christoph Rettig. Der Tabellenzweite machte sofort Druck und erarbeitete sich direkt Top-Chancen im Minutentakt.

Arnstadt kam nur mit langen Bällen hinten heraus und leistete sich dann einen üblen Schnitzer im Spielaufbau. Steve Zizka sprintete in den freien Ball und wurde von SVA-Torwart Valentin Henning noch gestoppt, der Abpraller fiel vor die Füße von Julius Schmidt, welcher per Heber sehenswert ins leere Tor traf - 1:0 (22.).

Das Spiel kannte nur eine Richtung

Der Einbahnstraßenfußball zog sich quasi durch die ganze erste Hälfte. Nach einem freien Zuspiel von der Grundlinie schob Zizka locker zum 2:0 ein (36.). In dem Moment kamen allerdings schlechte Nachrichten für Bischofswerda aus Magdeburg: Spitzenreiter Plauen war gegen die FCM-Reserve in Front gegangen.

Doch nach einer herrlichen Kombination über Matteo Hecker und Rajk Lisinski drückte Miguel Rodrigues das 3:0 (43.) rein. Damit war zur Pause klar, dass es für Bischofswerda ein Wettballern wird. Jeder Treffer würde helfen, dass um vier Treffer schlechtere Torverhältnis noch aufzuholen beziehungsweise abzusichern, falls Plauen erhöhen würde.

Ex-Dynamo-Star Robert Koch muss runter

Obwohl Arnstadt im zweiten Durchgang dann mehr Gegenwehr zeigte, gelang es wieder Rodrigues nach tollem Steckpass des früh eingewechselten Franz Born (für den verletzten Tim Hoffmann) schnell auf 4:0 zu stellen (62.)! Anschließend tat sich Bischofswerda aber bis in die Schlussphase schwer, dann überschlugen sich in den letzten zehn Minuten die Ereignisse.

Robert Koch (hier sitzend links neben Cheftrainer Frank Rietschel) flog vom Platz

Wegen einer zurückgepfiffenen und ganz engen Abseitssituation sah BFV-Co-Trainer und Ex-Dynamo-Star Robert Koch wegen langen Meckerns auf einmal die Gelb-Rote-Karte und musste den Innenraum des Feldes verlassen (83.). Plötzlich tanzte sich Arnstadt bei einem Konter einmal durch, doch Marco Pusch vergab mit dem langen Bein die Möglichkeit zu verkürzen (85.).

Latte, Eigentor und Elfer-Treffer in wilden Minuten

Im Gegenzug scheiterte Rodrigues an der Latte (86.). Doch es wurde noch verrückter: Plötzlich tankte sich Hecker mit einem Solo durch und ausgerechnet der Fuß von Arnstadts Kapitän Silvano Varnhagen fälschte die Kugel ins eigene Netz ab - 5:0 (88.). In dem Moment fiel durch ein Plauener Eigentor auch noch das 1:2 in Magdeburg. Dann kam es zur Krönung: Joker Bruno Schiemann wurde im Strafraum auf der Grundlinie weggesenst und Hecker behielt die Nerven bei seinem Elfmeter-Tor zum 6:0 (90.+3). Anschließend brachen alle Dämme in den gelben Trikots!

Bischofswerda Aufstieg

Bischofswerda kehrt nach drei in die Regionalliga zurück. Das wird eine lange Nacht für die 11.000-Einwohner-Stadt in der Oberlausitz.