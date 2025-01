Wintersport Biathlon-Weltcup 2025 in Oberhof: Die wichtigsten Infos zu Terminen, Anreise und Live-Übertragung Stand: 08.01.2025 10:13 Uhr

Der Biathlon-Weltcup 2025 als einer der sportlichen Höhepunkte des Jahres in Oberhof und Thüringen findet vom 9. bis 12. Januar statt: Alle Infos zu Zeitplan, Programm, Anreise und Tickets.

Von MDR THÜRINGEN

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof findet aktuell wie geplant vom 9. bis 12. Januar 2025 statt. An den Wettkampftagen werden rund 260 Sportler aus 26 Ländern in Thüringen erwartet. Hunderte Freiwillige machen die Veranstaltungen erst möglich. Etwa 10.000 Besucher werden laut Veranstaltern erwartet.

Die Termine für den Biathlon-Weltcup in Oberhof

Der aktuelle Wettkampfplan für den IBU Biathlon-Weltcup 2025 sieht wie folgt aus:





Donnerstag, 9. Januar, ab ca. 14:20 Uhr: 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen

Freitag, 10. Januar, ab ca. 14:20 Uhr: 10-Kilometer-Sprint der Männer

Sonnabend, 11. Januar, ab ca. 12:30 Uhr: 10-Kilometer-Verfolgung der Frauen

Sonnabend, 11. Januar, ab ca. 14:45 Uhr: 12,5-Kilometer-Verfolgung der Männer

Sonntag, 12. Januar, ab ca. 11:30 Uhr: Single Mixed Staffel

Sonntag, 12. Januar, ab ca. 14:25 Uhr: Mixed Staffel

Wo wird der Biathlon-Weltcup im TV und als Livestream übertragen?

Der Biathlon-Weltcup wird abwechselnd auf ARD und ZDF im TV und als Livestream übertragen. Bei der ARD kommentieren als Experten die Ex-Biathleten Erik Lesser und Arnd Peiffer mit Moderator Michael Antwerpes.

Beim ZDF schätzen Laura Dahlmeier, Denise Herrmann-Wick und Sven Fischer die Rennen an der Seite von Volker Grube ein. Eurosport überträgt ebenfalls, hier ist der Livestream über Discovery+ jedoch kostenpflichtig.

Selbstverständlich wird auch der MDR über die Wettkämpfe berichten, vor allem über das Angebot von "Sport im Osten".

Wie kann ich zu den Veranstaltungen anreisen?

Anreise mit der Bahn

Mit den Zügen von DB Regio und der Süd-Thüringen-Bahn können Besucher zum Bahnhof Zella-Mehlis fahren. Bei den Tickets für die Biathlon-Wettkämpfe sind keine Bahn- und Busfahrten dabei. Besucher können dann die Buslinie 422 von Zella-Mehlis nach Oberhof nutzen. Start und Ziel ist jeweils am Busbahnhof.

Der Veranstalter empfiehlt, die Anfahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr gut zu planen und nicht den letztmöglichen Zug vor der Veranstaltung zu nehmen.

Autofahrer sollten beachten, dass die L1128 in Oberhof (Tambacher Straße) vom 7. bis 12. Januar jeweils von 6 Uhr bis 22 Uhr gesperrt ist. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Shuttlebusse und Parkmöglichkeiten bei der Anreise mit dem Auto

Park+Ride-Parkplätze gibt es in Ohrdruf (Festplatz am Schloss Ehrenstein), Suhl-Nord (Rennsteigstraße/Family Center und Ringbergstraße), Steinbach-Hallenberg (Wolfstraße) und RABA in Zella-Mehlis (Am Schießstand 15).

Am Wochenende steht auch der P+R-Parkplatz bei Stork in Ohrdruf (Herrenhöfer Landstraße 5) zur Verfügung.

Fahrzeiten der Shuttlebusse nach Oberhof:

Beim Weltcup 2025 ist die Fahrt mit dem öffentlichen Bus- und Bahnverkehr nicht im Weltcup-Ticket inkludiert. Der Veranstalter verweist auf die Nutzung des 49-Euro-Tickets oder des Thüringenticket.

Shuttle-Zeiten Buspendel Oberhof:

Donnerstag: 10:30 bis 18:30 Uhr und 19:30 Uhr

Freitag: 10:30 bis 18:30 Uhr und 22:30 Uhr

Samstag: 08:30 bis 18:30 Uhr und 22:30 Uhr

Sonntag: 08:30 bis 18:30 Uhr und 19:30 Uhr

Während der Wettkämpfe fährt kein Shuttlebus.

Shuttle-Zeiten Buspendel Ohrdruf, Steinbach-Hallenberg, Zella-Mehlis + Suhl Nord/Raba:

Donnerstag: 10 bis 18:30 Uhr & 19:30 Uhr

Freitag: 10 bis 18:30 Uhr & 22:30 Uhr

Samstag: 08 bis 18:30 Uhr & 22:30 Uhr

Sonntag: 08 bis 18:30 Uhr & 19:30 Uhr

Während der Wettkämpfe fährt kein Shuttlebus.

In Oberhof gibt es an den Wettkampftagen laut Veranstalter keine Parkmöglichkeiten. Biathlon-Fans werden gebeten, mit Bus oder Bahn anzureisen.

Bekomme ich noch Eintrittskarten?

Im offiziellen Ticketshop für den Biathlon-Weltcup in Oberhof können noch Eintrittskarten erworben werden. Die Preise erstrecken sich von 19 Euro für einen Platz an der Strecke bei den Sprint-Wettbewerben am Donnerstag und Freitag bis hin zu 99 Euro für einen Sitzplatz in der Biathlon-Arena bei den Staffelrennen am Sonntag.

Dauerkarten kosten zwischen 99 Euro für einen Platz an der Strecke bis zu 230 Euro für einen Platz in der Biathlon-Arena. VIP-Karten sind noch einmal deutlich teurer.

Was passiert rund um die Wettkampfstrecken?

Mittwoch, 8. Januar:

19 Uhr: Eröffnungsfeier auf dem Stadtplatz in Oberhof

Donnerstag, 9. Januar:

10 bis 19 Uhr: Öffnung Besucherzelt

10:30 bis 18 Uhr: Öffnung Gelände/Hüttendorf

12 Uhr: Öffnung Arena/Beginn Warm-up

14:20 Uhr: Sprint Frauen

Freitag, 10. Januar:

10 bis 22 Uhr: Öffnung Besucherzelt

10:30 bis 18 Uhr: Öffnung Gelände/Hüttendorf

12 Uhr: Öffnung Arena/Beginn Warm-up

14:20 Uhr: Sprint Männer

19:30 Uhr bis 20:30 Uhr: Siegerehrung Sprint Männer und Frauen Stadtplatz

Sonnabend, 11. Januar:

08:30 bis 22 Uhr: Öffnung Besucherzelt

08:30 bis 18 Uhr: Öffnung Gelände/Hüttendorf

10:30 Uhr: Öffnung Arena/Beginn Warm-up

12:30 Uhr: Verfolgung Frauen

14:45 Uhr: Verfolgung Männer

19 bis 20:30 Uhr: Siegerehrung Verfolgung Männer und Frauen Stadtplatz

Sonntag, 12. Januar:

08:30 bis 19 Uhr: Öffnung Besucherzelt

08:30 bis 18 Uhr: Öffnung Gelände/Hüttendorf

10:30 Uhr: Öffnung Arena/Beginn Warm-up

12:20 Uhr: Single Mixed Staffel

14:30 Uhr: Mixed Staffel

Welche deutschen Biathleten sind beim Weltcup aktuell am erfolgreichsten?

Aktuell ist Franziska Preuß die Führende im Gesamtweltcup. Die deutsche Biathletin ist auch in der Verfolgung sowie im Einzel die beste Athletin und wird mit dem Gelben und Roten Trikot in Oberhof an den Start gehen. Die Thüringerin Vanessa Voigt ist fünfte im Gesamtweltcup. Bei den Männern liegt Philipp Nawrath unter den zehn bestplatzierten Biathleten.

Finden weitere Wintersport-Weltcup-Rennen in diesem Winter in Oberhof statt?

Ja. Vom 25. bis 26. Februar ist der Rodel-Weltcup in der Kleinstadt im Thüringer Wald geplant. Als Thüringer dabei: Max Langenhan und Dajana Eitberger.

Findet 2026 wieder ein Biathlon-Weltcup in Oberhof statt?

Ja. Neben Ruhpolding veranstaltet der Weltverband IBU in Deutschland auch in Oberhof vom 6. bis 11. Januar 2026 wieder einen Biathlon-Weltcup.

Wie viele Zuschauer kamen zur Biathlon-WM 2023 nach Oberhof?

Nach einer Schätzung der Industrie- und Handelskammer hat die Biathlon-WM 2023 in Oberhof mehr als 37 Millionen Euro in die Region gespült. Rund 150.000 Besucher hatten damals Tickets für das Großereignis im Thüringer Wald gekauft. Auch die TV-Quoten lagen hoch. Die TV-Berichterstattung kam mehrfach über die Vier-Millionen-Grenze und auf einen durchschnittlichen Marktanteil von deutlich mehr als 20 Prozent.

MDR (rom/pvk)