Fußball | 3. Liga Bester Auswärtsauftritt: Dynamo sprengt in Osnabrück alle Ketten

Dynamo hat beim souveränen 3:0-Erfolg in Osnabrück ein echtes Achtungszeichen gesetzt. Sowohl die Auswärts- als auch die Eckball-Schwäche wurden überwunden. Ein Doppeltorschütze überraschte mit einem verrückten Dreier-Kontakt-Tor. Fakt: Nach dem Formtief und nur einem Sieg in acht Pflichtspielen sprengten die Schwarz-Gelben beim Zweitliga-Absteiger alle Ketten.

Von Patrick Franz

SGD-Trainer Thomas Stamm stellte teils auch gezwungen auf vier Positionen um. Niklas Hauptmann kam für Aljaz Casar (gelbgesperrt), und Lars Bünning für Claudio Kammerknecht (wegen muskulärer Probleme auf der Bank). Außerdem tauschte er freiwillig Robin Meißner und Philip Heise für Oliver Batista Meier und Sascha Risch, welche beide ebenfalls draußen saßen, rein.

Dresden von Anfang an Hausherr im fremden Stadion

Die Dresdner übernahmen vor 15.000 Zuschauern an der Bremer Brücke von Beginn an die Kontrolle, schoben das Geschehen mit scharfem Angriffspressing in die gegnerische Hälfte und erarbeiteten sich bei viel Ballbesitz sechs gute Halbchancen.

Niklas Hauptmann kehrte in Osnabrück nach Gelbsperre ins Team zurück.

Osnabrück sah nur sehr sporadisch die Dynamo-Kiste, dann allerdings wurde es ebenfalls gefährlich. Joël Zwarts wurde von links bedient und zog ab - rechts vorbei (28.). Dazu hatte Dave Gnaase in Folge eines Eckballs noch einen harten Schuss aus dem Hinterhalt zu bieten (36.). Wichtig: Die Schwarz-Gelben überstanden die wenigen Momente, wirkten sonst in der Abstimmung defensiv sicherer als zuletzt.

Doppelschlag von Daferner und Lemmer

Kurz vor der Pause ebnete Jonas Sterner mit einer klugen Seitenverlagerung auf den völlig alleingelassenen Christoph Daferner dann den Weg zur 1:0-Führung. Denn der Dresdner Stoßstürmer nahm das Leder souverän an und platzierte es ohne mit der Wimper zu zucken im langen Eck (42.). Es dauerte nicht lange bis zum zweiten Streich: In der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte gewann Jonas Oehmichen an der Mittellinie schließlich den Ball, über Hauptmann und Daferner ging's blitzschnell zu Jakob Lemmer, der das Spielgerät in die linke Ecke schob - 2:0 (45. +2).

Jakob Lemmer rechts gehörte bei Dynamo in Osnabrück zu den Aktivposten.

Dynamo überwindet Ecken-Schwäche

Zum zweiten Durchgang wollte Osnabrück offensiver werden. Das verpuffte gegen intensiv dagegenhaltende Dresdner allerdings komplett. Dynamo bestimmte weiter komplett das Spielgeschehen, ließ keinen Millimeter nach. Hauptmann (51.) und Oehmichen (54.) hatten früh das 3:0 auf dem Fuß. Das gelang schließlich wieder Daferner - und zwar aus einem Eckball. Das ist eigentlich eine der Schwächen der Dresdner. Diesmal wurde auch sie überwunden. Bünning verlängerte das einfliegende Leder frei auf den ebenfalls blanken Top-Torjäger. Daferner drückte den Ball erst per Brust, dann mit dem Oberschenkel und letztlich vom Fuß in die Maschen. Was für ein irrer Dreier-Kontakt zur Vorentscheidung (68.)!

Christoph Daferner konnte in Osnabrück wegen seinet Saisontore sieben und acht in die Luft gehen.

Frust-Rot für Osnabrück, Dynamo vor Topspiel-Wochen

Das Liga-Schlusslicht war danach schwer gefrustet. VfL-Stürmer Joël Zwarts holte sich per Ellenbogen-Schlag gegen Bünning die rote Karte für eine Tätlichkeit ab (75.). Die starke Dresdner Leistung hätte sogar in einem höheren Sieg enden können. Lemmer knallte die Ecke bei einem Konter noch an die Latte (81.).

Für Dynamo war der klare Erfolg ein wichtiges Signal vor der Länderspielpause, da es danach in die Topspiel-Wochen mit den wegweisenden Partien gegen Saarbrücken, Sandhausen und Bielefeld geht.