Radsport Bahnrad-Ass Hübner verstorben Stand: 12.11.2024 15:49 Uhr

Siebenmal wurde er Weltmeister auf der Bahn, doch eine Olympiateilnahme blieb Michael Hübner verwehrt. Dennoch war er einer der prägenden Radfahrer seiner Zeit. Jetzt ist der Chemnitzer im Alter von 65 Jahren verstorben.

Wie der Bund Deutscher Radfahrer mitteilte, verstarb Hübner am Dienstag (12. November), eine Todesursache nannte der Verband nicht. Das Kraftpaket galt als Modellathlet. Im ewigen Duell mit dem Cottbusser Lutz Heßlich war Hübner oft nur zweiter Sieger, verpasste bei den DDR-Meisterschaften 1980 und 1988 den ersten Platz und konnte so nicht in Moskau und Seoul bei den olympischen Spielen an den Start gehen. Nach der Wende wurde Hübner Profi und erlangte vor allem im Keirin große Bekanntheit. Dreimal in Folge wurde er zwischen 1990 und 1992 Weltmeister in dieser Disziplin. 1995 wurde er zudem Weltmeister im Teamsprint. Nach seinem Karriereende fungiert Hübner als Sportlicher Leiter beim Chemnitzer Team Theed.Projekt Cycling.

SpiO/sid