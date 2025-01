Fußball | 2. Bundesliga Auswärtsmacht Magdeburg bei formstarken "Knappen" gefordert Stand: 30.01.2025 19:56 Uhr

Für den 1. FC Magdeburg steht am Samstag das Abendspiel beim formstarken FC Schalke 04 an. Die Titz-Elf, stärkstes Auswärtsteam der Liga, erwartet eine knifflige Aufgabe vor voller Hütte.

Es dürfte ein spannender und stimmungsvoller Abend werden, wenn am Samstag 20:30 Uhr (im Audiostream und Ticker) der 1. FC Magdeburg in Gelsenkirchen auf den FC Schalke 04 trifft. Es ist das Duell zwischen formstarken "Knappen", die zuletzt fünf Spiele nicht verloren haben, und dem FCM, der in zehn Auswärtspartien 25 Punkte sammeln konnte und mit zwei Zählern Rückstand (32) hinter Spitzenreiter Hamburg (34) auf Rang drei steht.

Titz: Schalke hat sich stabilisiert

Magdeburgs Chefcoach Christian Titz und sein Team wissen natürlich um die Schwere der Aufgabe. "Schalke ist eine Mannschaft, die sich in den letzten Wochen stabilisiert und konstant gepunktet hat, die auch in der Kompaktheit nach hinten deutlich stabiler steht und weniger zulässt. Was auch bemerkenswert ist, dass sie ihren Ballbesitzanteil deutlich gesteigert haben", erklärte der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Zudem warnt Titz vor den Schalker Eingaben von außen und Standardsituationen. Die Marschroute ist dennoch klar: "Wir versuchen, das Spiel so gut wie möglich für uns zu gestalten."

FCM-Coach Christian Titz erwartet auf Schalke eine knifflige Aufgabe

FCM weiterhin ohne Trio

Aus personeller Sicht kann Magdeburg am Samstag fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich die Langzeitverletzten Herbert Bockhorn, Lubambo Musonda und Emir Kuhinja stehen weiterhin nicht zur Verfügung.

Fast 6.000 Magdeburger Fans dabei

Für das Spiel erwarten die Gastgeber knapp 62.000 Zuschauer - darunter 5.781 FCM-Anhänger. "Es freut uns, dass so viele eigene Fans uns begleiten und uns den Rücken stärken werden. Das wird auch für eine gute Atmosphäre im Stadion sorgen", ist sich Titz sicher. Auch FCM-Verteidiger Marcus Mathisen fiebert deshalb der Partie besonders entgegen.

S04-Coach Kees van Wonderen: "Wissen genau, was auf uns zukommt"

Schalke hat sich nach durchwachsenem Start inzwischen auf Platz 13 (24 Punkte) vorgekämpft. Chefcoach Kees van Wonderen sieht sein Team auch gegen den FCM gewappnet. "Wir empfangen eine Spitzenmannschaft, die zuletzt auch in Düsseldorf und Elversberg deutliche Siege einfahren konnte und dort jeweils fünf Treffer erzielte. (...) Meine Spieler wissen genau, was auf sie zukommt und wie der Gegner agiert. Und wenn sie trotzdem öfter den Ball haben, als uns lieb ist, müssen wir trotzdem konsequent den Plan verfolgen und die richtigen Maßnahmen treffen."

Bei den Gastgebern stehen Derry Murkin und Christopher Antwi-Adjei vor der Rückkehr in den Kader. "Sie haben trainiert und wir werden sehen, ob sie fit genug sind", erklärte van Wonderen am Donnerstag. Auch Kenan Karaman ist trotz leichter Blessur ein Kandidat für die Startelf. "Ich sehe kein großes Problem und glaube, dass er es schaffen wird."

SpiO