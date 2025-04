Handball | 2. Bundesliga Auswärtsmacht Dessau-Roßlau siegt auch in Essen Stand: 27.04.2025 19:47 Uhr

Zuhause pfui, auswärts hui – diese Tendenz hat der Dessau-Roßlauer HV auch in Essen untermauert. Dort sammelten die Männer von Uwe Jungandreas wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der Dessau-Roßlauer HV hat sich am Sonntagabend mit 28:27 (13:13) bei der TUSEM Essen durchgesetzt. Durch den Erfolg im Ruhrgebiet schob sich der DRHV in der Tabelle an Essen vorbei und steht nun auf Platz neun. Der Punktgewinn war auch deshalb so wichtig, weil wenige Wochen vor dem Saisonende noch zwölf Teams der Liga vom Abstieg bedroht sind.

Der DRHV agierte über die komplette Spielzeit defensiv konzentriert und zwang die Gastgeber immer wieder ins Zeitspiel. Auch bei zahlreichen Zwei-Minuten-Strafen ließen die Dessauer nur wenige Würfe zu. Offensiv fehlte es dagegen bisweilen an Genauigkeit. So wechselte die Führung im Spielverlauf mehrfach hin und her.

Pfosten rettet in der Schlussphase

In der Schlussphase war es dann der starke Philip Ambrosius im Tor, der Dessau-Roßlau mit mehreren Paraden auf die Siegerstraße brachte. Wenige Sekunden vor dem Ende scheiterte der Essener Felix Eißing am Pfosten. Der DRHV kam in Ballbesitz und bejubelte kurz darauf einen weiteren Auswärtserfolg.

Es war bereits der achte in der laufenden Saison. Die Auswärtsstärke ist in der ausgeglichenen Liga aktuell auch die Lebensversicherung der Dessau-Roßlauer. Denn während das Team in Auswärtstabelle auf Platz zwei liegt, steht es in der Heimtabelle auf dem vorletzten Platz. Das würde sich bei einem Sieg am kommenden Wochenende gegen Bayer Dormagen nicht ändern. Mit Blick auf die Gesamttabelle könnte Dessau die nächsten Punkte aber auch zuhause gut gebrauchen.

olei