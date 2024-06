Ausreißerin belohnt sich Radsportlerin van Pachtenbeke gewinnt Auftakt der Thüringen-Rundfahrt Stand: 25.06.2024 16:23 Uhr

Margot van Pachtenbeke hat bei der Thüringen Ladies Tour für eine große Überraschung gesorgt. Sie gewann als Ausreißerin die 1. Etappe. Dabei half ihr auch eine geschlossene Bahnschranke.

Die 118,5 Kilometer lange 1. Etappe der LOTTO Thüringen Ladies Tour rund um Jena ist mit einem Paukenschlag geendet. Völlig überraschend konnte sich die Belgierin Margot van Pachtenbeke vom Team VolkerWessels den Sieg sichern. Die 25-Jährige dominierte das Rennen als eine von zwei Ausreißerinnen.

Ausreißerinnen setzen sich früh ab

Van Pachtenbeke setze sich früh zusammen mit Ruth Winder (Team Human Powered Health) vom Hauptfeld ab. Die beiden Ausreißerinnen konnten Minute um Minute Vorsprung herausfahren. Das Hauptfeld zog zu spät das Tempo an und wurde dann auch noch von einer geschlossenen Bahnschranke ausgebremst. Die hielt die Verfolger etwa zwölf Kilometer vor dem Ziel mehr als drei Minuten auf.

Das Fahrerinnenfeld der 36. LOTTO Thüringen Ladies Tour 2024.

Erster Sieg in einem Profirennen

Währenddessen konnten van Pachtenbeke und Winder ihren Vorsprung auf rund fünf Minuten ausbauen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass die Beiden den Sieg unter sich ausmachen würden. Van Pachtenbeke zog kurz vor dem Ziel zum Sprint an und konnte die ausgepowerte Winder mühelos hinter sich lassen.

Die Belgierin überquerte nach drei Stunden, fünf Minuten und elf Sekunden als erste die Ziellinie und feiert damit ihren ersten Sieg bei einem Profirennen. Angeführt von der deutschen Linda Riedmann vom Team Visma-Lease a Bike kam das Hauptfeld fünf Minuten und 34 Sekunden danach ins Ziel.

Die 1. Etappe führte das Fahrerinnenfeld rund um Jena.

2. Etappe in Gera

Am Mittwoch steht für das Peloton die 2. Etappe rund um Gera an. 119,2 Kilometer sind an diesem Tag zu bewältigen. Bis Sonntag folgen die Rundfahrten um Erfurt, Mühlhausen, Altenburg und Schmalkalden. Highlight der diesjährigen Tour ist das Einzelzeitfahren in Altenburg – für viele Fahrerinnen die Generalprobe für die in vier Wochen startenden Olympischen Spiele in Paris.

SpiO/dpa