Fußball | Thüringenpokal Auslosung in Apolda: Meuselwitz und Jena treffen sich diesmal im Halbfinale

Die Halbfinals im Thüringenpokal wurden am Sonntag in Apolda ausgelost. Dabei kommt es Ende März zur Neuauflage des Vorjahresendspiels: Der ZFC Meuselwitz empfängt wiederum den FC Carl Zeiss Jena.

Im Halbfinale des Thüringenpokals kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals. Dabei trifft der ZFC Meuselwitz daheim auf der Glaserkuppe auf Titelverteidiger und Regionalligakonkurrent Carl Zeiss Jena. Das zweite Halbfinale bestreiten die beiden Thüringenligisten SC Heiligenstadt und der FC An der Fahner Höhe. Das ergab die Auslosung, die am Sonntag (9. Februar) im Rahmen der Thüringer Hallenlandesmeisterschaft in Apolda stattfand. Apoldas Bürgermeister Olaf Müller fungierte als "Losfee".

Wer gewinnt den Thüringenpokal 2025? Vier Teams sind noch im Wettbewerb.

Halbfinals werden im März ausgetragen

Heiligenstadt hatte sich im Viertelfinale mit 2:1 in Stadtroda durchgesetzt. An der Fahner Höge besiegte Bad Frankenhausen mit 6:0. Meuselwitz schlug Bad Lobenstein mit 4:0, während Jena mit 2:1 in Rudolstadt gewann.

Die Halbfinalspiele sollen am 22. und 23. März ausgetragen werden. Im Vorjahr hatte sich Jena mit 4:0 im Endspiel gegen Meuselwitz durchgesetzt und sich so für den DFB-Pokal qualifiziert.

