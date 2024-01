Volleyball | CEV-Pokal Aus im Achtelfinale: Dresdner SC unterliegt Neuchatel Stand: 17.01.2024 21:02 Uhr

Bitterer Abend für den Dresdner SC: Im Achtelfinal-Rückspiel des CEV-Pokals verlor der Dresdner SC mit 1:3 (20:25, 25:13, 18:25, 22:25) gegen Viteos Neuchatel UC und musste somit die Segel streichen. Dabei bekamen die Gastgeberinnen nie so richtig das brutale Angriffsspiel der Schweizerinnen in den Griff und müssen zudem einen langfristigeren Ausfall von Zuspielerin Sarah Straube verkraften.

Dresdner SC verschläft den Start

Mit fünf Siegen in Folge ging es für den Dresdner SC ins Achtelfinal-Rückspiel gegen Viteos Neuchatel UC. Im Hinspiel hatte der DSC knapp die Oberhand in der Schweiz behalten. Doch das erarbeitete Selbstbewusstsein wurde durch die kürzlich erlittene Ost-Pleite gegen den VfB Suhl und den Ausfall von Außenangreiferin Grace Frohling (doppelter Bänderriss) erschüttert.

Und so kam das Team von Alexander Waibl trotz Heimvorteil zunächst mal so gar nicht auf dem Parkett an. Im ersten Satz lag der DSC zügig mit 8:18 im Hintertreffen. Sowohl die Durchschlagskraft im Angriffsspiel als auch die nötige Stabilität im Block fehlten den Gastgeberinnen noch komplett. Mit 20:25 floss der erste Satz die Elbe hinunter.

CEV Volleyball Cup 2024, Dresdner SC vs. Viteos Neuchatel

Lediglich kurzer DSC- Hoffnungsschimmer

Doch das Waibl-Team nahm im zweiten Satz endlich etwas Fahrt auf und brachte besonders im Angriffsspiel deutlich mehr Zug in die Partie. Zudem haderten die Schweizerinnen etwas mit ihrem Offensiv-Spiel. Zuspielerin Nathalie Lemmens besorgte zwischenzeitlich mit einem Ass die 13:8-Führung im zweiten Durchgang und auch Tia Jimerson fand in ihr Spiel. Die Partie drehte sich komplett und der DSC brachte den zweiten Durchgang mit 25:13 durch.

Doch das sollte nur ein kurzer Hoffnungsschimmer der Dresdnerinnen bleiben, denn Neuchatel knüpfte ab diesem Zeitpunkt wieder an die Leistung des ersten Satzes an und überzeugte vor allem mit brutalem Angriffsspiel. In Satz drei und vier zog der Dresdner SC mit 18:25 und 22:25 den Kürzeren.

