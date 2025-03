Fußball | 3. Liga Aue stolpert spät in Cottbus – Energie klettert an die Tabellenspitze Stand: 29.03.2025 16:10 Uhr

Der FC Erzgebirge Aue hat im Ostduell bei Energie Cottbus spät einen Nackenschlag kassiert. Die Veilchen waren nah dran am Sieg, standen am Ende aber mit leeren Händen da.

Mit 0:1 (0:0) mussten sich die Sachsen in der Lausitz geschlagen geben. Ein couragierter Auftritt wurde nicht belohnt, weil Aue an Energie-Keeper Elias Bethke scheiterte und am Ende einen entscheidenden Pfiff gegen sich bekam.

Drangphase zu Beginn bringt Aue kein Tor

Jens Härtel vertraute der gleichen Elf, die in Chemnitz ins Pokalhalbfinale einzogen war. Und die machte es gut, hatte zu Beginn den Fuß auf dem Gaspedal. Besonders die Verlagerungen von Kilian Jakob auf die rechte Seite stellten Energie vor Probleme. Doch Cottbus stellte sich zusehends auf dieses Mittel ein, spielte selbst über die guten Außen und löste in der Mitte immer besser das Auer Pressing auf. Phil Halbauer sorgte nach einer Viertelstunde für den ersten gefährlicheren Abschluss. Zehn Minuten später zog Niko Bretschneider nach einer Ecke aus 20 Metern ab, fand aber nur die Arme von Martin Männel (25. Minute).

Linus Rosenlöcher verteidigte lange stark, setzte Offensivakzente. Und wurde spät zum Pechvogel.

Schmid scheitert an Bethke

Energie rannte an, flankte Mal um Mal in den Strafraum der Veilchen. Doch die Härtel-Elf verteidigte hohe Bälle stark. Und hätte beinahe in die Druckphase der Hausherren hinein die Führung markiert: Ein Geistesblitz-Pass von Mirnes Pepic fand Maximilian Schmid im Cottbuser Strafraum, der mit der rechten Innenseite versuchte, Elias Bethke zu überwinden. Doch der Schlussmann der Rot-Weißen parierte stark (37.). Cottbus schüttelte sich kurz, hatte nach einer flachen Eingabe von Lucas Copado noch einen guten Abschluss durch Halbauer (40.), doch die letzte Chance in Durchgang eins gehörte wieder Aue. Schmid pflückte einen hohen Ball technisch anspruchsvoll herunter, drehte sich einmal um die Achse und fand Boris Tashchy. Der versuchte es mit der Ablage in die Mitte, doch Bethke hatte das Bein dazwischen. So ging es torlos in die Kabine.

Aue hielt Cottbus lange vom eigenen Tor weg.

Thiele und Krauß bringen keinen Schwung

Claus-Dieter Wollitz reagierte zur Pause, brachte mit Maximilian Krauß und Timmy Thiele zwei Spieler, die in dieser Saison auf zusammen 20 Tore kommen. Doch frischen Wind brachte das nicht ins Spiel der Lausitzer. Aber auch die Veilchen hatten nicht mehr den Schwung der ersten Halbzeit, eine Flanke von Pascal Fallmann (54.) auf Jakob brachte noch die meiste Gefahr. Auf der anderen Seite scheiterte Krauß an Männel (61.). Auf den Rängen sorgten Sanitätereinsätze in beiden Blöcken für zwischenzeitliche Ruhe, doch der Support wurde sowohl auf Seiten der Sachsen und dann in der Nordkurve der Brandenburger wieder aufgenommen.

Tolcay Cigerci holte den entscheidenden Strafstoß heraus und versenkte vom Punkt zum Tor des Tages.

Cigerci entscheidet die Partie vom Punkt

Es ging in die Schlussphase, die Schmid im Duell mit Bethke eröffnete (79.), doch zweimal blieb der Keeper der Hausherren Sieger, erst mit der Hand, dann mit dem Fuß. Aue war nah dran am Sieg, doch Cottbus hatte das letzte Wort. Erst reagierte Männel gegen Krauß, dann gegen Copado (86./88.) richtig stark, wurde aber dennoch spät geschlagen. Eine Flanke von Bretschneider ging auf Tolcay Cigerci, der im Duell mit Fallmann zu Boden ging – Schiedsrichter Lucas Erbst zeigte sofort auf den Punkt. Der Auer traf Gegner und Ball, eine knifflige Szene. Cigerci war es egal, der Gefoulte trat selbst an und traf mit Wucht zum vielumjubelten Sieg (89.) – Cottbus klettert zumindest bis morgen an die Tabellenspitze, Aue bleibt mit 40 Punkten sechs Zähler vor der Abstiegszone.

jar