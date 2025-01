Fußball | 3. Liga Aue-Sportchef Heidrich plant ohne Winter-Neuzugänge Stand: 08.01.2025 15:05 Uhr

Erzgebirge Aue wird im Winter mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr auf dem Transfermarkt aktiv werden. Vielmehr sollen mögliche Ausfälle in der Rückrunde aus den eigenen Reihen abgefangen werden.

Das Mobiltelefon ist in diesen Tagen einmal mehr ständiger Begleiter von Matthias Heidrich. Für Erzgebirge Aues Sportchef stehen im Trainingslager im türkischen Belek einige Gespräche an. "Aber das ist normal", sagte der 47-Jährige im Interview mit SPORT IM OSTEN am Mittwoch (8. Januar). "Alle Berater sind vor Ort. Es finden viele Spiele statt und somit viele Gespräche zwischen den Trainings."

Neuzugänge sind dabei aber offenbar kein Thema. "Ich glaube nicht", betonte Heidrich, dass man bis zum Rückrundenstart noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werde. "Wir werden in dieser Gruppe bleiben. Es sei denn, es verletzt sich jemand längerfristig. Wir vertrauen den Jungs und wollen so in die Rückrunde gehen."

Erzgebirge Aues Sportchef Matthias Heidrich vertraut dem aktuellen Team.

Kein Ersatz für Bär geplant

Schon während der Hinrunde war über einen Backup im Angriff für Alleinunterhalter Marcel Bär spekuliert worden. Der 32-Jährige erzielte bisher neun der 31 Treffer der "Veilchen" und legte zudem vier Tore auf. Wie sehr sein Ausfall schmerzt, wurde nicht zuletzt bei der 0:3-Niederlage in Mannheim im Oktober deutlich, als Aue offensiv komplett in der Luft hing. Ein erneuter möglicher Ausfall des Torjägers soll in der Rückrunde teamintern kompensiert werden. Heidrich denkt dabei insbesondere an Akteure wie Ricky Bornschein, Omar Sijaric oder Sean Seitz.

Die beiden Letztgenannten konnten das bereits am Dienstag im Testspiel gegen Zweitligist Ulm unter Beweis stellen. Seitz erzielte die Führung, Sijaric den Ausgleich beim 2:2. "Es war ein ordentlicher, intensiver Test", meinte Heidrich. Für eine klare Handschrift des neuen Trainers sei es zwar noch früh, dennoch sei man mit dem Einstand unter Jens Härtel "sehr zufrieden". "Die Jungs konnten mithalten, es waren gute Phasen dabei", lobte Heidrich.

Heidrich fordert mehr "Flexibilität"

Bis es in der Liga am 17. Januar auswärts bei Hannover 96 II wieder losgeht, stehen allerdings noch etliche Themen an. "Wir müssen Flexibilität in unser Spiel bekommen", forderte Aues Sportchef. Auch mithilfe "verschiedener taktischer Formationen", um "Ergebnisse über die Zeit zu bringen."

Vor allem im Angriffsspiel gibt es Steigerungsbedarf. Aue ist vor dem gegnerischen Tor zwar durchaus effizient, gibt ligaweit aber die drittwenigsten Torschüsse ab. "Wir wollen uns die eine oder andere Torchance mehr erspielen, um besser auf Spielverläufe vorbereitet zu sein. Wir müssen offensiv noch mehr Wucht entwickeln", unterstrich Heidrich.

SpiO