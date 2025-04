Fußball | 3. Liga Aue personell angeschlagen zu Rückrunden-Spitzenreiter Essen Stand: 10.04.2025 16:51 Uhr

Duell der Gegensätze am Samstag in Essen: Erzgebirge Aue muss mitten in der eigenen Ergebniskrise zum besten Team der Rückrunde. Doch FCE-Coach Härtel verspricht: "Wir haben eine Idee."

In der Tabelle sind Erzgebirge Aue und Rot-Weiß Essen Nachbarn, der Tabellen-Elfte aus Sachsen gastiert am Samstag, dem 12. April 2025, (ab 14 Uhr im Ticker, komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN und zu sehen im WDR Fernsehen) beim Tabellen-Zehnten Rot-Weiß Essen.

Szene aus dem Hinspiel: Das gewann Aue im Oktober 2:1.

Aue: Zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen

Sportlich trennen die Drittliga-Tabellen-Nachbarn in diesen Tagen allerdings Welten. Essen ist das beste Rückrundenteam der Liga, besiegte zuletzt die Top-Teams aus Rostock (2:1) und Cottbus (1:0). Aue ist dagegen in der Rückrunde ein echter Abstiegskandidat, verlor zuletzt vier von fünf Spielen.

RWE-Trainer Koschinat: "Brutal optimistisch auf Aue"

Essen holte in der Rückrunde fast doppelt so viele Zähler wie Aue und machte mit dem Sieg von Mittwochabend "einen wichtigen Schritt im verrückten Abstiegskampf", wie RWE-Trainer Uwe Koschinat nach dem Spiel in Cottbus sagte. Essen könnte sich mit einem weiteren Erfolg vor heimischer Kulisse endgültig aller Abstiegssorgen entledigen: "Wir schauen jetzt brutal optimistisch auf die Aufgabe gegen Aue", so Koschinat, der seit Dezember im Amt ist und von seinen 18 Spielen mit Essen 13 gewann.

Viele Verletzte in Aue

Nicht ganz so gut sieht die Bilanz vor Aue-Trainer Jens Härtel aus: Von 14 Spielen an der Seitenlinie der Sachsen gewann er fünf. Härtels Arbeit im Erzgebirge wird durch die personelle Lage erschwert, und auch im Essen-Spiel muss der 55-Jährige auf viele Spieler verzichten: So fallen Niko Vukancic, Marcel Bär, Can Özkan sowie auch Mika Clausen (Sprunggelenksverletzung) und Linus Rosenlöcher (Magen-Darm-Virus) aus. Fragezeichen gibt es bei Omar Sijaric. Im Training, aber angeschlagen, sind nach Härtels Auskunft die Offensivkräfte Ricky Bornschein, William Kallenbach und Marvin Stefaniak.

Härtel: "Haben eine Idee"

Trotz der Personalprobleme und der aktuellen Ergebniskrise glaubt Härtel, dass Aue auch aus Essen Punkte mitnehmen kann. "Wir haben immer die Qualität, Spiele zu gewinnen. Wir haben auch schon eine Idee." Wenn diese zündet, könnte sich auch Aue seiner letzten Abstiegssorgen entledigen.

Dirk Hofmeister