Fußball | 3. Liga Aue-Angreifer Bär - Vertragsverlängerung trotz Verletzung Stand: 17.03.2025 14:53 Uhr

Zwei gute Nachrichten für Erzgebirge Aues Offnsivman Marcel Bär: Die Achillessehenen-Operation hat er gut überstanden. Und sein Vertrag verlängerte sich bei den "Veilchen".

Beim aktuell schwerverletzten Erzgebirge-Aue-Profi Marcel Bär hat sich der Vertrag trotz seines Achillessehnenrisses vorzeitig verlängert. Wie der Drittligist am Montag (17. März 2025) mitteilte, hat der Angreifer nun ein bis Sommer 2026 gültiges Arbeitspapier.

Heidrich: "Anzahl von Pflichtspielen erreicht"

Aues-Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich erklärt das in der Pressemitteilung so: "Marcel Bär hat die schriftlich vereinbarte Anzahl an Pflichtspielen erreicht, so dass sich sein Arbeitspapier beim FC Erzgebirge Aue automatisch um ein Jahr verlängert hat. Das gibt ihm die nötige Rückendeckung und Sicherheit, ab Sommer 2025 nicht vor einer ungewissen Zukunft mitten in der Verletzung zu stehen." Ab welcher Spiele-Anzahl die Klausel wirkte, wurde zunächst nicht bekannt. Bär hatte in dieser Saison 27 Einsätze.

Bär: Operation gut überstanden

Außerdem teilte der Klub mit, dass Bär die Operation an der gerissenen Achillessehne gut überstanden hat. Die Reha des 32-Jährigen würde bereits am Montag beginnen.

Der derzeit beste Torschütze der „Veilchen“ hatte sich in der Vorwoche bei der 1:4-Niederlage bei Hansa Rostock ohne gegnerische Einwirkung einen Achillessehnenriss zugezogen. Die Saison ist damit für den Goalgetter gelaufen, frühestens im Herbst ist mit einem Comeback zu rechnen. Bär bescherte Aue in diesem Jahr und seiner zweiten Saison für die Sachsen in 27 Spielen bereits elf Tore und bereitete sechs weitere vor. Insgesamt trug der Offensivmann 60 Mal das FCE-Trikot und traf dabei 27 Mal.

dh/pm

dh/pm