Fußball | 3. Liga Aue am Freitag im "Duell der Unangenehmen" gefordert Stand: 19.09.2024 15:47 Uhr

Gleiche Einschätzung des Gegners, gleiches Ziel, ähnliche Personalprobleme: vor dem Drittligia-Spiel des FC Erzgebirge Aue bei der SpVgg Unterhaching ähneln sich die Einschätzungen der Trainer - an mehreren Punkten.

Wie steckt Erzgebirge Aue die erste Saisonniederlage weg? Fünf Tage nach dem 1:3 der "Veilchen" gegen Bielefeld sind die Sachsen am Freitagabend (20.09.2024, 19 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören) in Unterhaching gefordert. Der Tabellenzweite gastiert beim –Zehnten.

Dotchev-Analyse: "Fehler lagen bei uns"

"In den ersten Tagen nach der Niederlage war die Stimmung nicht so gut", gibt Aue-Coach Pavel Dotchev einen Einblick, wie sein Team mit der Niederlage umgegangen ist. "Aber jetzt ist es abgehakt", erklärte der Trainer bei der Pressekonferenz am Donnerstag (19.09.2024). Er selbst habe dem Team am Mittwoch in der Videoanalyse gezeigt, warum man gegen Bielefeld verloren hat. "Die Fehler lagen bei uns", so Dotchev: "Wir haben in der zweiten Halbzeit die Bälle zu schnell verloren, das Spiel war zu lange in unserer Hälfte, wir waren nicht kreativ."

U'haching mit zwei Heimsiegen gestartet

Am Freitag bei Ex-Bundesligist Unterhaching soll es nun besser laufen. Die Rand-Münchner sind mit zwei Heimsiegen in die Saison gestartet, die sieben Punkte aus fünf Spielen gibt nach Auskunft von SpVgg-Trainer Marc Unterberger "aktuell die Leistungsfähigkeit der Mannschaft wider".

Neuer Spielstil bei Unterhaching unter Trainer Marc Unterberger.

Und die ist vor allem durch eine beeindruckende Heimstärke gekennzeichnet: Saisonübergreifend verlor U’haching nur eins von fünf Spielen, in den 19 Heimspielen der Vorsaison punkteten die Bayern 14 Mal. Dotchev hat im Spiel der SpVgg außerdem Veränderungen ausgemacht: "Die Stürmer sind fußballerisch flexibler. Die Mannschaft spielt mehr Fußball. Im letzten Jahr waren viele Flanken und lange Bälle, jetzt ist mehr Spielkultur."

"Ein unangenehmer Gegner"

"Ein unangenehmer Gegner", so das Fazit von Dotchev. Und so schaut auch Haching-Coach Unterberger auf die Mannschaft – aber nicht auf seine eigene: "Aue – das ist eine sehr unangenehme Mannschaft", so das Ergebnis Unterbergers Gegner-Analyse. "Wir werden einen guten Plan brauchen, um ihr Spiel zu brechen. Sie haben sehr viel Freigeister in ihren Reihen, viele technisch versierte Spieler."

Beide wollen "punkten"

Einig sind sich beide Trainer übrigens – wenig verwunderlich – auch in ihren Plänen für das Spiel am Freitag: "Wir wollen punkten", sagt der 35-jährige Unterberger. "Nach der Niederlage gegen Bielefeld wäre es absolut erforderlich, dass wir punkten", erklärt der 58-jährige Dotchev.

Kilian Jakob fällt für das Spiel am Freitag aus.

Personell müssen beide Trainer auf Spieler verzichten, die sich erst kürzlich verletzten. Bei Aue haben sich die Hoffnungen auf einen Einsatz von Kilian Jakob nicht erfüllt. Der Abwehrspieler zog sich in der Vorwoche den Bruch des Unterarms zu. Und bei Unterhaching fehlt mit Nils Ortel ebenfalls ein Abwehrspieler, der sich erst kürzlich verletzte. Beim 1:1 in der Vorwoche in Saarbrücken zog er sich eine Sprunggelenksverletzung zu.

Dirk Hofmeister