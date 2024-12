Fußball | Bundesligen ARD sichert sich Bundesligarechte bis 2029 Stand: 05.12.2024 15:17 Uhr

Die ARD hat bis 2029 weiterhin umfassende Rechte an der 1. und 2. Bundesliga erworben. Damit können Fußballfans auch zukünftig die Höhepunkte der beiden Ligen am Samstag in der Sportschau sehen.

Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag (5. Dezember) im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens der Bundesliga-Rechte ab der Saison 2025/26 bis 2028/29 mit.

Berichterstattung von Freitag bis Sonntag

Die von der ARD erworbenen Rechte umfassen im TV die Sportschau mit der Fußball-Bundesliga am Samstag (18:00 bis 20:15 Uhr), die Verwertung aller Bundesliga-Spiele des Wochenendes am Sonntagabend (21:15 bis 24:00 Uhr) sowie die Berichterstattung über das Freitag-Bundesliga-Spiel und die Spiele der 2. Bundesliga am Freitagabend (22:30 bis 24:00 Uhr) und am Sonntag zwischen 18:45 Uhr und 21:15 Uhr.

Moderatoren-Mikrofon auf Moderatorentisch der Sportschau

Darüber hinaus wurde erneut die Berichterstattung für die beliebteste Bundesliga-Sendung im Hörfunk, die ARD-Bundesligakonferenz, gesichert. Wie bereits in der vergangenen Rechte-Periode wird diese weiterhin zusätzlich zum klassischen Radio auch auf den digitalen Verbreitungswegen genutzt. Dort wird es zudem wieder alle Spiele in voller Länge jeweils einzeln im Audio-Livestream geben. Außerdem konnten erstmalig die Rechte für Audio-In-Match-Clips erworben werden.

Tom Buhrow, Sportrechte-Intendant der ARD sagte: "Ich freue mich sehr, dass wir unsere lange und gute Partnerschaft mit der Bundesliga und der 2. Bundesliga fortsetzen. Dafür danken wir der DFL und den Klubs." Über die Spiele der 1. und 2. Bundesliga wird damit weiterhin "ohne Bezahlschranke, zeitnah, umfassend und in der gewohnten journalistischen Qualität" berichtet.

Die Wirksamkeit der Vereinbarungen mit der DFL steht unter dem Vorbehalt der bei den Rundfunkanstalten jeweils zuständigen Gremien.

Logo der DFL vor der Zentrale in der Innenstadt von Frankfurt am Main.

Sportschau weiterhin beliebt

Die Sportschau ist seit Jahrzehnten die wichtigste Fußballsendung des Landes und hat seit der Saison 2003/04 wieder die exklusiven Rechte für die Höhepunkte der Liga im frei empfangbaren Fernsehen. Der Klassiker der Sport-Berichterstattung ist bei alten und jungen Zuschauern beliebt, wie die Zahlen der Marktforschung zeigen.

Durchschnittlich 3,845 Millionen Menschen sahen in der Spielzeit 2023/24 die Sportschau am Samstag ab 18.30 Uhr, wie die ARD im Mai mitgeteilt hatte. Das war sogar eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, obwohl der TV-Konsum insgesamt weniger geworden ist. Die traditionsreiche Sendung hat regelmäßig mehr als 20 Prozent Marktanteil.

DFL steigert Verkaufseinnahmen

Zudem teilte die DFL mit, dass die Einnahmen beim Verkauf der deutschsprachigen Medienrechte an der Bundesliga und der 2. Liga leicht gesteigert wurden. Demnach beträgt der Erlös der Auktion für die vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 1,121 Milliarden Euro pro Saison. Dies ergibt über die vier Jahre insgesamt 84 Millionen Euro mehr als in der vergangenen Rechteperiode.

Seit der Saison 2020/21 erhielten die 36 Profiklubs im Schnitt genau 1,1 Milliarden Euro pro Saison, im Zyklus zuvor waren es noch 1,16 Milliarden Euro je Spieljahr. Am Montag war die Neuauflage der Medienrechte gestartet. Der Restart war als Folge des Schiedsspruchs im Streit zwischen der DFL und dem Streaminganbieter DAZN Ende September notwendig geworden. Mitte April hatte die DFL wegen des Disputs mit DAZN, wie Sky noch bis Ende der laufenden Saison Inhaber der Liverechte, die Auktion ausgesetzt.

