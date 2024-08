Fußball | Bundesliga Antonio Nusa: RB Leipzig verpflichtet Olmo-Ersatz Stand: 13.08.2024 15:34 Uhr

Der Abgang von Dani Olmo hat eine große Lücke im Kader von RB Leipzig hinterlassen. Diese wurde nun geschlossen - durch die Verpflichtung von Offeniv-Juwel Antonio Nusa.

Bei RB Leipzig ist die Suche nach einem Nachfolger für den abgewanderten Dani Olmo erfolgreich abgeschlossen worden. Wie der Verein am Dienstag (13. August 2024) mitteilte, wechselt Offensiv-Juwel Antonio Nusa vom belgischen Klub FC Brügge nach Sachsen. Bei RB erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis 2029 und die Rückennummer 7.

Ablöse von mehr als 20 Millionen

Der norwegische Nationalspieler, der als Zehner oder Außenstürmer eingesetzt werden kann, soll eine Ablösesumme von mehr als 20 Millionen Euro gekostet haben. Das berichtet der Kicker. Demnach habe der Vertrag in Brügge noch bis 2027 Gültigkeit besessen.

Schäfer: "Antonio passt perfekt"

"Antonio passt perfekt zur DNA von RB Leipzig. Er ist jung, entwicklungsfähig, sehr ambitioniert und lernwillig, hat aber andererseits bereits rund einhundert Profispiele absolviert und sowohl Brügge als auch der norwegischen Nationalmannschaft seinen Stempel aufdrücken können", freut sich Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer auf den Neuzugang.

Stempel in Belgien und Conference League aufgedrückt

In der vergangenen Saison hat Nusa in 20 Spielen für Brügge in der Jupiler Pro League drei Tore erzielt und drei weitere aufgelegt. In der europäischen Conference League steuerte er einen Treffer in sieben Partien bei.

Transferbemühungen nicht abgeschlossen

Vor Nusa hatte RB Torhüter Maarten Vandevoordt (RK Genk), Assan Ouédraogo (FC Schalke 04) verpflichtet. Xavi Simons (Paris Saint-Germain/Leihe) bleibt zudem. Weitere Transfers sind in der Planung, die aber eher die Defensive verstärken sollen.

ten/dpa