Jahresrückblick 2024 | März Abstiegskandidat Hallescher FC überrascht Tabellenzweiten Dynamo Dresden Stand: 25.12.2024 10:00 Uhr

In unserem SPORT-IM-OSTEN-Jahresrückblick blicken wir auf die Highlights 2024 zurück. Teil 3: Anfang März gelingt Fußball-Drittligist Hallescher FC ein Coup gegen Dynamo Dresden. Der Fünfzehnte schlägt den Zweiten, der Aufstiegsaspirant patzt beim Team, das um den Klassenerhalt kämpft.

Im Drittliga-Ostderby Hallescher FC gegen Dynamo Dresden im März 2024 ging es für beide Klubs um viel: Der HFC hoffte darauf, den Vier-Punkte-Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern. Der Tabellenzweite Dynamo spürte Ulm im Nacken.

Die Schwarz-Gelben hatten ihren Vorsprung mit nur einem Sieg aus fünf Partien fast verspielt. Durch ein 1:2 im Sachsenduell zwei Wochen zuvor beim FC Erzgebirge Aue stieg der Druck im SGD-Kessel noch weiter an.

Zwei Ex-Dynamos für das Goldene HFC-Tor zuständig

Der Außenseiter aus Halle begann stark, bekam die zweiten Bälle und schon in der 8. Minute einen Foulelfmeter: Jonas Nietfeld, der noch nie einen verschossen hatte, lief an - und traf die Latte. Dynamo musste immer wieder brenzlige Situationen überstehen.

Kurz nach Beginn vergab der HFC durch Jonas Nietfeld einen Foulelfmeter.

Nach der Pause fehlte beiden Teams die Durchschlagskraft. Bis zur 83. Minute: Dann flankte der Ex-Dresdner Niklas Kreuzer auf den bei Dynamo ausgebildeten Angreifer Dominic Baumann, der die Kugel unwiderstehlich in den Kasten wuchtete. Der Mittelstürmer sprach danach von einem "perfekten Tag". SGD-Mittelstürmer Stefan Kutschke meinte: "Vielleicht sind wir doch nicht so gut?"

HFC steigt trotz Trennungen von Ristic und Sobotzik ab

Trotz des Erfolgs gegen Dynamo verspielte Halle noch den Vorsprung auf die Abstiegszone. Der Drittliga-Dino stieg ab. Daran änderten auch die Trennungen von Trainer Sreto Ristic und Sportchef Thomas Sobotzik im April nichts.

Becker-Aus nach dem 0:1 von Halle

Dresden kam in der ersten Hälfte 2024 nicht auf Touren und verpasste den Aufstieg trotz einer hervorragenden Ausgangsposition. Auch hier musste das sportliche Führungsduo Markus Anfang/Ralf Becker gehen. Sport-Geschäftsführer Becker erwischte es kurz nach der Niederlage in Halle. Das alles brachte keinen Turnaround. Immerhin: In dieser Saison läuft es wieder viel besser. Dresden überwintert als Herbstmeister, der HFC als Tabellenzweiter in der Regionalliga. Beide verloren in dieser Saison nur jeweils dreimal.

SpiO/cke