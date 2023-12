Fußball | Regionalliga Abgesagte Lok-Partien in Altglienicke und gegen den BAK neu angesetzt Stand: 18.12.2023 21:59 Uhr

Die beiden am vergangenen Freitag abgesagten Regionalliga-Spiele von Lokomotive Leipzig sind am Montag vom Nordostdeutschen Fußballverband in den Januar 2024 gelegt worden.

Die Regionalliga-Kicker von Lok Leipzig beginnen schon eine Woche früher als ursprünglich geplant mit dem Fußball-Jahr 2024. Am Montagabend (18.12.23) setzte der Nordostdeutsche Fußballverband die beiden zuletzt wegen Krankheiten und Verletzungen abgesagten Partien in Altglienicke und gegen den Berliner AK neu an.

Bei der VSG tritt das Team von Almedin Civa am Freitag, den 19. Januar (19:00 Uhr), an. Gegen den BAK geht es dann am Dienstag, den 23. Januar (19:00 Uhr). Der erste reguläre Spieltag 2024 findet vom 26. bis 28. Januar 2024 statt. Lok empfängt dann den ZFC Meuselwitz.

cke