Fußball | Jubiläum 75. Jahrestag: FSV Zwickau holt DDR-Meisterfeier nach Stand: 16.04.2025 10:24 Uhr

Die ZSG Horch Zwickau ist der erste DDR-Meister im Fußball überhaupt. Grund genug für den heutigen FSV Zwickau, das 75-jährige Jubiläum dieses historischen Titelgewinns gebührend zu feiern.

Die Geschichte des Fußballs in Zwickau reicht weit zurück: Vor genau 75 Jahren, am 16. April 1950, gewann der FSV - damals noch unter dem Namen ZSG Horch Zwickau - die erste Meisterschaft in der neu gegründeten Deutschen Demokratischen Republik und war damit die erste Mannschaft überhaupt, die sich DDR-Meister nennen durfte. Das 5:1 im Entscheidungsspiel gegen die SG Dresden-Friedrichstadt vor 60.000 Zuschauern im Heinz-Steyer-Stadion ist ein Ereignis, das die Identität des Zwickauer Fußballs bis heute prägt.

Um das Spiel ranken sich heute noch zahlreiche Mhyten, von politischer Einflussnahme ist da unter anderem die Rede. Zudem monierten die Dresdner im Nachgang die harte Gangart der Westsachen. SG-Kapitän Walter Kreisch musste bereits in der Anfangsphase verletzte vom Feld. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Da damals keine Wechsel erlaubt waren, mussten die Dresdner in Unterzahl weiterspielen. Nach dem Sieg von Zwickau kam es zu einem Platzsturm durch aufgebrachte Fans. Die Meistertrophäe wurde schließlich am Abend im Waldparkhotel in Blasewitz überreicht.

Meisterfeier mit 75 Jahren Verspätung

Nun also jährt sich dieses Ereignis zum 75. Mal. Bereits im vergangenen Jahr wurde kräftig gefeiert - nämlich am 15. März 2024, dem 75. Jahrestag der Gründung der ZSG Horch Zwickau. Das Jubiläum der ersten Meisterschaft will der Verein nach eigenen Angaben am 25. April gemeinsam mit seinen Fans in der Zwickauer Innenstadt feiern. Das Motto lautet: "Hurra! Zwickau ist Meister!" Der Tag soll mit einem Festakt im Alten Gasometer beginnen. Eingeladen sind Legenden des Zwickauer Fußballs, Wegbegleiter, wichtige Partner, Vereinsvertreter und die aktuelle Mannschaft des FSV Zwickau.

Im Anschluss an den Festakt soll es einen großen Meistermarsch vom Alten Gasometer zum Zwickauer Hauptmarkt mit den Fans des FSV geben. "Dann holen wir die Meisterfeier aus dem Jahr 1950 im Herzen der Stadt mit hunderten FSV-Fans nach. Eine öffentliche Meisterfeier mit seinen damaligen Anhängern (...) gab es nämlich 1950 nicht", wird der Traditionsbeauftragte des FSV, Christian Fritzsch, in einer Pressemitteilung zitiert.

Im vergangenen Jahrt war im Zwickauer Stadion schon die "75" auf den Sitzen zu lesen. (Arcxhiv)

Festliche Kleidung und Sondertrikots

Was bei einer solchen Feier nicht fehlen darf? Eine besondere Kleiderordnung für die Fans. Und die sieht laut FSV so aus: "Meisterlich schick soll es. Dazu ein rotweißer Schal und den Meister-Pin an Jacke, Kragen oder Mütze. Fertig ist das Meister-Outfit!"

Abgerundet wird das nachgeholte Meister-Wochenende in Zwickau mit dem Ligaspiel gegen den SV Babelsberg 03 am 27. April. Passend zum Jubiläum wird die Mannschaft in Sondertrikots auflaufen.

Mit diesem Sondertrikot läuft der FSV gegen Babelsberg auf.

SpiO/pm