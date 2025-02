Basketball | BBL-Pokal 15:55 Uhr live im TV und Stream: Syntainics MBC will Geschichte schreiben Stand: 16.02.2025 10:00 Uhr

Die Sensation ist geschafft, der Titelverteidiger aus München ausgeschaltet. Jetzt will der Syntainics MBC gegen die Bamberg Baskets die Kirsche auf der Torte, den Pott! SPORT IM OSTEN überträgt das Pokalfinale live.

Kann der Syntainics MBC den Sensationssieg gegen Bayern München veredeln? Am heutigen Sonntag treffen die Weißenfelser in eigener Halle im Pokal-Endspiel auf die Bamberg Baskets. SPORT IM OSTEN zeigt die Partie ab 15:55 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Stream in der SpiO-App. "Wir wollen jetzt alles. Wir müssen schnell regenerieren, haben etwas mehr Zeit", sagte der Matchwinner Martin Breunig.

Stolzer Headcoach Gailitis hofft auf "beste Leistung" im Endspiel

Es war ein nicht für möglich gehaltener Triumph gegen den Titelverteidiger, Meister, die eigentliche Übermannschaft der Liga. Doch mit einer bärenstarken Leistung hat der Syntainics MBC das Starensemble aus München mit 95:93 in die Knie gezwungen. "Es war ein großer Sieg für uns. Das Glück war heute auf unserer Seite in vielen Momenten, aber meine Männer haben auch alles reingeworfen und mit viel Leidenschaft gespielt. Sich mit solch erfahrenen Spielern zu messen, gibt es nicht so oft, deshalb bin ich sehr glücklich über den Sieg", geriet Headcoach Janis Gailitis ins Schwärmen.

Doch gewonnen ist noch nichts, denn es wartet noch das Endspiel um den BBL-Pokal gegen Bamberg, die sich im zweiten Halbfinale mit 76:63 (35:31) gegen die Skyliners Frankfurt durchsetzten. Um den ersten Titel nach dem Triumph im Europe Cup (2004) einzufahren, wird es nötig sein, mindestens die starke Leistung des Bayern-Spiels erneut abzurufen.

Bamberg-Coach Anton Gavel: "Wir sollten bereits sein für eine Revanche"

Den Oberfranken genügte gegen Frankfurt eine durchschnittliche Leistung zum Einzug ins Finale. Headcoach Anton Gavel lobte nach dem Spiel die Defensive seines Teams, war aber schon mit den Gedanken beim MBC. "Hier gegen die komplette Halle zu spielen, wird schwer. Jetzt will man das Ding aber auch holen." Vor dem Endspielgegner hat der Coach ordentlich Respekt.

Glückliche Gesichter bei den Bamberger Spielern nach dem Sieg.

"Der MBC spielte hier mit viel Selbstvertrauen, Sie haben Jungs, die von außen gut werfen. Sie haben heute offensiv reboundet." Das zu verhindern, werde für das Endspiel wichtig. Und man will sich auch für die Punktspielniederlage revanchieren. "Wir haben hier verloren, lagen da teilweise 20 Punkte zurück. Wir sollten bereit sein für eine Revanche. Wenn man im Finale steht, entscheidet aber auch der Kopf."

rei