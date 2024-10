Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg will gegen Hannover 96 Bock umstoßen Stand: 25.10.2024 17:34 Uhr

Zwei Mal standen sich der FCM und Hannover 96 bisher in Magdeburg gegenüber, jedes Mal gab es eine klare Heimniederlage für die Blau-Weißen. Am Sonntag soll sich das ändern.

Nach der ersten Saisonniederlage in Hamburg wollen die Zweitliga-Kicker des 1. FC Magdeburg am Sonntag eine neue Serie starten. Dabei empfängt das Team von Trainer Christian Titz mit Hannover 96 (13:30 Uhr im Audiostream und Liveticker) nicht eben einen Lieblingsgegner. Die beiden Heimspiele gegen die Norddeutschen gingen mit 0:4 und 0:3 jeweils deutlich verloren.

Titz warnt vor Standards und Umschaltspiel

"Wir treffen auf eine sehr kompakte Mannschaft, die eine Körperlichkeit drin hat, die im Defensivverbund sehr diszipliniert verteidigt. Es wird ein Spiel gegen eine starke Mannschaft", sagte Titz am Freitag auf der Pressekonferenz. Zudem warnt der FCM-Coach vor Standardsituationen, da sie "über viel Qualität verfügen" und das Umschaltspiel, "wenn sie mit ihren schnellen Spielern kommen".

FCM-Christian Titz: "Spiel gegen starke Mannschaft"

Atik und Hercher fraglich

Aus personeller Sicht gibt es neben den verletzten Herbert Bockhorn, Lubambo Musonda und Aleksa Marusic zwei Fragezeichen, denn die EInsätze von Baris Atik (Gelenkschmerzen) sowie Philipp Hercher (Muskelprobleme) sind noch unklar. Zumindest bei Hercher hofft Titz auf ein Comeback: "Wenn morgen alles gut ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Philipp zum Einsatz kommt."

Hannover auswärts sieglos - Magdeburg zuhause

Beide Teams können insgesamt mit ihrem Saisonstart zufrieden sein. Nach neun Spielen stehen jeweils 16 Punkte zu Buche. Dabei ist auffällig, dass Hannover in vier Auswärtspartien erst ein Pünktchen holen konnte. Dafür schafften es auf der anderen Seite die Magdeburger in den vier Heimpartien bei vier Unentschieden noch nicht, einen Dreier einzufahren. Saisonübergreifend sind es sogar neun Spiele ohne Sieg. Wenn es nach Titz geht, soll sich das am Sonntag endlich ändern. "Wir spielen zuhause und da wissen wir, wie wichtig es für den Saisonverlauf ist, dass du auch Heimspiele gewinnst. Und genau das wollen wir versuchen."

Co-Trainer Bankert: HSV-Niederlage aufgearbeitet

Die Niederlage beim HSV haben die Magdeburger lange und gründlich ausgewertet. Dabei stellte man heraus, woran es mangelte: Zweikampfverhalten in der Luft und das Entscheidungsverhalten im gegnerischen Drittel. Jetzt komme mit Hannover erneut eine sehr starke Mannschaft, erklärte Magdeburgs Co-Trainer Silvio Bankert: "Die haben schon drei Standardtore gemacht. Es ist eine körperlich gute Mannschaft."

Hannover will Schalke-Sieg in Magdeburg veredeln

Hannovers Coach Stafan Leitl will nach dem 1:0-Sieg zuletzt gegen Schalke unbedingt in Magdeburg nachlegen. "Es ist an der Zeit, ein gutes Auswärtsspiel zu zeigen und Punkte mitzunehmen".

Allerdings weiß der Coach, dass es für seine Mannschaft kein Spaziergang wird. "Magdeburg ist ein Team, das ordentlich gestartet ist, oben drinsteht. Sie sind spielstark. Sie haben gute Spieler in Umschaltmomenten, haben viel Tempo. Auf der anderen Seite haben sie zuhause nicht ganz so viele Punkte geholt, weshalb wir ein sehr motiviertes Magdeburger Team erwarten."

SpiO