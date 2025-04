Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg verliert bei Abstiegskandidat Ulm Stand: 12.04.2025 15:02 Uhr

So ist der FCM kein Aufstiegskandidat: Der 1. FC Magdeburg hat sich beim Zweitliga-Vorletzten blamiert. Die Sachsen-Anhalter enttäuschten auf ganzer Linie.

Der 1. FC Magdeburg hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen können und erneut gegen einen Abstiegskandidaten Punkte verloren. Am Samstag (12. April 2025) verlor das Team von Trainer Christian Titz beim Tabellen-Vorletzten aus Ulm 0:1 (0:1).

Magdeburg verpasste es, näher an Spitzenreiter Hamburger SV (2:4-Niederlage gegen Braunschweig) und den 1. FC Köln (1:1 in Fürth) heranzurücken. Weil FCM-Kontrahent Elversberg 3:1 in Hannover gewann, rutschten die Magdeburger auf Rang vier ab und können am Wochenende weitere Plätze verlieren. Ulm schöpft hingegen im Abstiegskampf nach dem Tor von Semir Telalovic (17.) neue Hoffnung.

Atik: "Verteidiger hat mir 90 Minuten am Arsch geklebt"

"Es war schwierig, Wege zu finden. Trotzdem müssen wir das Spiel gewinnen. Dieser Gegner war gar nichts", ärgerte sich FCM-Spielmacher Baris Atik nach der Partie und legte noch nach: "Schwierig war es nicht, wir waren einfach nicht schlau genug. Der Innenverteidiger hat mir 90 Minuten am Arsch geklebt."

Titz: "Erste Halbzeit nicht auf dem Platz"

FCM-Coach Titz analysierte das Spiel etwas sachlicher: "In der ersten Halbzeit waren wir nicht auf dem Platz. In der zweiten Halbzeit haben wir es verpasst, ein Tor zu erzielen", sagte der 54-Jährige und ergänzte frustriert: "Wir ärgern uns, weil wir ein Spiel verloren haben."

Kaum FCM-Chancen

Die Gäste enttäuschten vor 16.181 Zuschauern im Donaustadion auf ganzer Linie. Offensiv fand Magdeburg gegen defensiv gut stehende Ulmer überhaupt keine Lösungen, es mangelte an Tempo und Kreativität. Ulm setzte durch Dennis Dressel (14.) den ersten Nadelstich, die schön herausgespielte Führung durch Telalovic war verdient. Magdeburg fehlte auch nach dem Rückstand jeglicher Schwung, einzig bei einem Schuss von Silas Gnaka (45.+2) wurde es vor der Pause etwas gefährlich.

Jubel bei Telalovic nach dem Tor zum 1:0.

Nach dem Wechsel änderte sich nichts. Magdeburg hatte viel Ballbesitz, erspielte sich aber weiter keine Chancen. Ulm verteidigte leidenschaftlich. Die größte FCM-Chance im Spiel hatte ausgerechnet ein FCM-A-Jugendspieler, der in der Schlussphase sein Zweitliga-Debüt feierte. Doch Magnus Baars scheiterte aus fünf Metern an SSV-Tormann Niclas Thiede.