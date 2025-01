Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg: Tabellenführer trotz unnötigem Unentschieden Stand: 24.01.2025 20:29 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga übernommen. Allerdings wurde gegen Eintracht Braunschweig der Heimfluch nicht durchbrochen. Seit nunmehr elf Monaten wartet der FCM auf einen Sieg vor den eigenen Fans. Zudem war es einmal mehr ein unnötiges Remis, bei dem ein individueller Fehler den Gegner ins Spiel brachte.

Der 1. FC Magdeburg ist im Spiel gegen Eintracht Braunschweig nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Dabei dominierte der FCM den Tabellenvorletzten über fast 70 Minuten, ehe eine Fehler im eigenen Strafraum den Gast zurück ins Spiel brachte. Auch die vorübergehende Tabellenführung machte die Stimmung im Anschuss nicht wirklich besser. "Das ist gerade absolut nebensächlich", erklärte FCM-Trainer Christian Titz: "Wir haben heute zwei Punkte verschenkt, und das ist gerade noch dominanter." Statt auf die Tabelle wolle er den Blick auf die Mannschaft legen und schauen, was man nächstes Mal besser machen könne.

Für den 1. FC Magdeburg war es kein Spiel wie jedes andere. Es war die erste Partie im eigenen Stadion nach dem furchtbaren Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember. Der FCM lief in schwarzen Sondertrikots auf, die zu Gunsten der Hinterbliebenen und Angehörigen nach der Partie versteigert werden sollen. Es gab eine Schweigeminute vor dem Anpfiff und eine gemeinsame Plakataktion mit der Braunschweiger Mannschaft, die sich "gegen Hass und Gewalt" aussprach.

Die Mannschaften hinter einem Banner in Gedenken an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg.

Atik mit der frühen Führung

Als es dann auf dem Rasen losging, war es gespenstisch still im mit 27.863 Menschen gefüllten Stadion. Die aktiven Fanszenen beider Clubs hatten sich darauf verständigt, auf den Support in den ersten sechs Minuten zu verzichten. Und fast pünktlich zum Ende der Schweigephase durfte auch gejubelt werden. Nachdem zunächst der BTSV drei Ecken am Stück in nichts Gefährliches ummünzen konnte, traf Baris Atik gleich mit der ersten FCM-Chance des Spiels. Nach einem langen Pass von Jean Hugonet nahm er die Kugel mit der Brust an, ließ zwei Gegenspieler aussteigen und traf mit Hilfe des linken Innenpfostens aus 17 Metern zur Führung (5.).

In der Folge bestimmte der FCM die Partie komplett und zeigte zahlreiche gute Angriffe. Braunschweig, das offensiv fast alles vermissen ließ und nur zu zwei harmlosen Abschlüssen kam, konnte sich bei seinem Keeper Ron Thorben Hoffmann und den Magdeburger Unzulänglichkeiten bedanken, dass es zur Pause nur mit einem Treffer hinten lag. Für den FCM vergaben Philipp Hercher (Alleingang/30.) und erneut Atik (Kopfball/33.) die besten Chancen. Viele weitere Möglichkeiten kamen aber aufgrund von schwachen letzten Pässen auch erst gar nicht Stande.

Baris Atik bejubelt sein Tor.

FCM nutzt seine Chancen nicht

Auch im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Die Magdeburger Angreifer waren meist einen Schritt schneller als ihre Gegenspieler. Livan Burcu kam gleich zweimal zum Abschluss. Einmal stand ein gegnerischer Rücken im Weg (47.), einmal scheiterte er am mal wieder glänzend reagierenden Gäste-Schlussmann (51.). Die wenige Entlastungsangriffe der Braunschweiger blieben im Großen und Ganzen ungefährlich. Aber wie so häufig bei einer Ein-Tore-Führung, kann ein kleiner Fehler alles zunichtemachen.

Und das Missgeschick passierte in der 68. Minute. Bei einer hohen Hereingabe in den Strafraum der Magdeburger erwischte Silas Gnaka seinen Gegenspieler Sebastian Polter von hinten am Sprunggelenk. Schiedsrichter Dr. Robin Braun zeigte auf den Punkt. Lino Tempelmann schoss frech in die Mitte, FCM-Keeper Dominik Reimann war in die rechte Ecke unterwegs und somit stand es aus dem Nichts 1:1. Magdeburg verlor nun erst einmal den Faden, Braunschweig spielte wie ausgewechselt und hatte gleich mehrere gute Gelegenheiten. Paul Jaeckel schoss knapp neben den Pfosten (75.), eine verunglückte Flanke vom eingewechselten Sanoussy Ba landete am Außenpfosten (77.). Magdeburg versuchte es in den letzten fünf Minuten und der Nachspielzeit noch einmal mit ein paar Angriffen, kam aber nicht mehr gefährlich zum Abschluss.

rac