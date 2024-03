Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg peilt in Paderborn nächsten Dreier an Stand: 01.03.2024 20:41 Uhr

Nach der 3:0-Gala gegen Schalke 04 ist der 1. FC Magdeburg am Sonntag beim SC Paderborn gefordert. Chefcoach Titz erwartet einen variablen Gegner, der vor allem mit einer starken Offensivreihe agiert. Während das Team von Trainer Kwasniok mit einem Sieg die 40-Punkte-Marke erreichen will, hofft auch der FCM auf den nächsten Dreier.

"Wir wollen dort versuchen, drei Punkte zu ergattern", gibt FCM-Coach Christian Titz auf der Pressekonferenz am Freitag die Marschrichtung vor und ergänzt: "Aber wir wissen auch, dass es eine schwere Aufgabe wird." Demnach sei Paderborn eine sehr spielstarke Mannschaft, die über eine variable und facettenreiche Spielanlage verfüge, so Titz. "Deswegen glaube ich, dass sich in diesem Spiel, sehr viele Möglichkeiten ergeben. Wir werden uns auf diese Varianten einstellen." Besonderen Respekt hat der Coach vor der Offensivreihe der Paderborner, da diese mit viel "Geschwindigkeit und Qualität" agieren kann.

FCM-Quartett fehlt - Hugonet zurück

Personell stehen Keeper Julian Pollersbeck (Aufbautraining), Bryan Teixeira, Jonah Fabisch (beide (Bänderriss) und Connor Krempicki (Reizung im Knie) nicht zur Verfügung. Dafür kehrt Jean Hugonet wieder nach seiner abgesessenen Rotsperre zurück.

FCM-Leitwolf Müller kehrt zum SCP zurück

Während der FCM vor dem Spieltag mit 30 Zählern auf Tabellenrang elf liegt, kann Paderborn (37) mit einem Sieg, die 40-Punkte-Marke erreichen. Die Partie am Sonntag dürfte vor allem für Paderborn-Rückkehrer Tobias Müller ein ganz besonderer Moment sein. Der 29-Jährige kehrte in der Winterpause zum FCM zurück und wurde unter Trainer Christian Titz sofort zum Stammspieler in der Innenverteidigung

Paderborn mit "Waffe" Conteh

Bei den Paderbornern ist personell "bis auf zwei Positionen alles klar", verkündete Uwe Kwasniok auf der Pressekonferenz. So muss der Coach neben Innenverteidiger Martin Ens (Rot-Sperre) auch ohne die Mittelfeld-Akteure Marco Schuster und Maximilian Rohr sowie Stürmer Felix Platte auskommen. Dafür wird der Ex-Magdeburger Sirlord Conteh trotz einer Rippenprellung zur Verfügung stehen. "Ich bin richtig happy, denn Sissi stellt gerade in diesem Spiel eine echte Waffe dar. Wir brauchen Tempo auf der letzten Kette", sagte Kwasniok, der eine Begegnung mit hoher Intensität erwartet.

Remis im Hinspiel

Im Hinspiel trennten sich beide Kontrahenten 1:1. Dabei rettete Joker Luc Castaignos den Magdeburgern durch seinen Treffer in der 77. Minute einen Punkt.

Magdeburgs Luc Castaignos erzielt das 1:1

