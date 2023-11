Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg muss zwei Spiele auf Elfadli verzichten Stand: 06.11.2023 16:40 Uhr

Die Niederlage des 1. FC Magdeburg beim Hamburger SV wirkt nach. FCM-Spieler Daniel Elfadli hatte beim Duell mit dem ehemaligen Bundesliga-Dino Rot gesehen und ist dafür vom DFB für zwei Partien gesperrt wurden.

Mit 0:2 hatten die Blau-Weißen in Hamburg verloren. Der Platzverweis von Elfadli zog den gut mitspielenden Magdeburgern beim ambitionierten Spitzenklub der zweiten Liga den Zahn. In der 78. Minute sah der Lybier die Rote Karte nach einem Foul an Stephan Ambrosius.

Unstrittiger Platzverweis

Elfadlis Teamkollege Baris Atik gab nach der Partie unumwunden zu: "Da braucht man sich nicht beschweren." Der FCM wird auf Elfadli beim anstehenden Duell gegen Hansa Rostock (Sonntag, 12. November, 13:30 Uhr lim Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) ebenso wie danach bei Aufsteiger VfL Osnabrück fehlen. Die Sperre für zwei Partien hat der DFB am Montag (6. November) festgelegt. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer beim HSV im Gespräch, blieb aber am Ende in Sachsen-Anhalt.

jar/sid