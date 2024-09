Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg mit Rückkehrer Atik zum Topspiel nach Köln Stand: 12.09.2024 16:39 Uhr

Nach acht Punkten aus vier Spielen geht der 1. FC Magdeburg ungeschlagen und mit jeder Menge Selbstvertrauen ins Topspiel am Samstagabend beim 1. FC Köln. Mit an Bord: Der wiedergenesene Baris Atik.

Es ist die wohl größte Herausforderung für den 1. FC Magdeburg in der noch jungen Zweitligasaison. Bundesligaabsteiger 1. FC Köln hat sich nach dem durchwachsenen Saisonstart stabilisiert und mit zwei Siegen (8:1 Tore) vor der Länderspielpause den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt. Vor dem direkten Duell am Samstagabend (20:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) hat das Team von Trainer Gerhard Struber nur einen Zähler weniger als die vor dem Spieltag viertplatzierten Magdeburger.

50.000 Zuschauer und jede Menge "Wucht"

Christian Titz erwartet vor 50.000 Zuschauern (ausverkauft) in Köln-Müngersdorf ein entsprechend enges Spiel. Das Publikum wird für eine gewisse "Wucht" sorgen, war sich Magdeburgs Trainer auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag (12. September) sicher. Der Gegner präsentiere sich als "gewachsene Mannschaft. Sie sind sehr laufstark und stehen defensiv kompakt." Hinzu komme ein "enorm gefährliches Umschaltspiel."

Umso wichtiger sei es, weiter die eigenen Stärken auf den Platz zu bekommen, die der FCM zuletzt beim deutlichen 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg eindrucksvoll auf den Rasen brachte. Gegen die laufstarken Kölner müsse man die "gute Balance zwischen Offensive und Defensive" beibehalten, "konsequent verteidigen, aber auch unser Ballbesitzspiel einbringen."

Atik wieder fit

Für Letzteres ist vor allem Baris Atik vorgesehen. Magdeburgs Offensivgeist und Taktgeber hatte die letzten beiden Partien gegen Schalke und Nürnberg verletzungsbedingt verpasst, konnte nach seiner Oberschenkelverletzung aber wieder komplett mit der Mannschaft trainieren.

"Baris ist einsatzfähig", versicherte Titz. "Wir haben uns etwas länger Zeit gelassen, um auch wirklich sicher zu gehen. Wir sind froh, dass er wieder bei uns in der Mannschaft ist." Ob es bereits für einen Startelfeinsatz reicht, ist offen. Dass Atik mit seinen Qualitäten den Unterschied im Magdeburger Spiel machen kann, hat der 29-Jährige in der Vergangenheit zur Genüge bewiesen.

Spielmacher Baris Atik steht gegen den 1. FC Köln vor seiner Rückkehr auf den Rasen.

Auch bei Martijn Kaars konnte Titz Entwarnung geben. Magdeburgs Toptorjäger hatte Anfang der Woche angeschlagen ausgesetzt, ist aber wieder fit und wie Atik "voll belastbar". Herbert Bockhorn, Aleksa Marusic und Samuel Loric werden verletzungsbedingt dagegen definitiv fehlen. Das gilt auch für Bryan Teixeira, der kurz davor ist, Vater zu werden. Noch unsicher ist der Einsatz von Abwehrspieler Marcus Mathisen, der zuletzt an einem Infekt laborierte.

Effzeh-Struber: "Sie werden uns viel abverlangen"

Auch beim Gegner hat sich die Personalsituation vor dem Topspiel entspannt. Mit Kapitän und Abwehrchef Timo Hübers kann Struber wieder mit seinem wohl wichtigsten Spieler planen. "Er ist ein Garant, was Leistung angeht und für uns ein ganz wichtiger Teil", sagte Kölns Trainer, der gegen Magdeburg natürlich an die jüngste Serie mit drei Pflichtspielsiegen in Folge anknüpfen will.

"Beide haben hohe Ansprüche, beide sind gut in Form. Aber unser Ziel ist ganz klar: zu Hause drei Punkte", sagte Struber. Dass der FCM seine beiden Auswärtspartien in dieser Saison gewonnen hat, ist aber auch ihm nicht entgangen. "Sie werden uns viel abverlangen", ist sich der Österreicher sicher.

SpiO