Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdebug: Nachwuchs-Chef Hoßmang vor Abschied

13.03.2024

Zehn Jahre war Thomas Hoßmang beim 1. FC Magdeburg vor allem für die Nachwuchsarbeit verantwortlich. Nun stehen die Zeichen auf Abschied. Ab Sommer soll der Posten des NLZ-Leiters neu besetzt werden.

Thomas Hoßmang wird nicht über das Saisonende hinaus Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg bleiben. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der Verein begründet den Schritt damit, in diesem Bereich einen neuen Impuls setzen zu wollen. In diesem Zusammenhang werde der auslaufende Vertrag mit Hoßmang nicht verlängert. Aktuell seien Verein und Trainer im Austausch, ob und in welcher Form eine weitere Zusammenarbeit denkbar ist.

Hoßmang baute NLZ auf

Der 57-Jährige war in den vergangenen drei Jahren NLZ-Leiter. Unter ihm wurde dieses mit der Höchstkategorie (drei Sterne) zertifiziert. Zudem hatte er einen großen Anteil daran, dass die U23 wieder in den Verein integriert wurde und den Spielbetrieb aufnahm.

Klassenerhalt als FCM-Cheftrainer

Hoßmang kam im Jahr 2014 zum 1. FC Magdeburg. Zunächst arbeitete er als U-19-Trainer, wurde im Januar 2015 zusätzlich NLZ-Leiter. Am 11. Juni 2020 übernahm Hoßmang zunächst interimsweise das Cheftraineramt der damaligen Drittliga-Mannschaft. Unter ihm gelang dem Team am 37. Spieltag vorzeitig der Klassenerhalt. Im Juli 2020 einigte sich der FCM mit Hoßmang auf eine weitere Zusammenarbeit mit ihm als Cheftrainer. In 22 Partien der erreichte das Team unter seiner Leitung 21 Punkte. Am 9. Februar 2021 gab er seinen Rücktritt als Cheftrainer bekannt, seit Mai 2021 war er wieder NLZ-Leiter.

ten/dpa