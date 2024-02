Silber im Zweierbob WM-Silber im Zweierbob: Adam und Issam Ammour feiern ihren "großen Wurf" Stand: 26.02.2024 21:21 Uhr

Der erste Erfolg auf der ganz großen Bühne: Adam und Issam Ammour aus Gießen haben bei der Bob-WM in Winterberg Silber geholt. Das soll aber erst der Anfang gewesen sein.

Als Adam und Issam Ammour nach dem letzten Lauf im Ziel waren, entlud sich die Anspannung: "Das Erste, wonach ich geguckt habe, war die Zahl, die vorne steht", sagte Adam, der den brüderlichen Zweierbob gesteuert hatte, im Gespräch mit dem hr. Die Zahl, die dort stand, war die "1" - die beiden hatten ihren Platz im letzten Lauf der WM in Winterberg verteidigt und sich dadurch die Silbermedaille gesichert.

Issam Ammour ist stolz auf den kleinen Bruder

0,13 Sekunden trennten das Duo schließlich von Johannes Lochner, der die Konkurrenten noch mal ordentlich unter Druck gesetzt hatte. "Es war ein harter Kampf um den zweiten Platz", beschrieb Issam Ammour die WM-Läufe. Nur Francesco Friedrich war in Winterberg allen enteilt und am Ende 0,34 Sekunden besser als die Ammours.

Die waren im Anschluss trotzdem glücklich darüber, "dass es jetzt auch mal auf der Weltbühne mit dem großen Wurf gelungen ist". Issam ist schon länger im Bobsport dabei und mit 30 Jahren der ältere der beiden. "Ich bin unglaublich stolz auf meinen kleinen Bruder. Er ist aus meinem Schatten gesprungen." Adam, 22, ist seit vier Jahren Bobpilot und seit zwei Jahren auch international dabei. "Er ist in kurzer Zeit zu einem krassen Piloten herangereift und hat sich den Respekt der anderen verdient", lobte sein Bruder.

Start auch im Viererbob

Die beiden Gießener, von denen Issam für Eintracht Frankfurt an den Start geht, können dabei auf die Unterstützung der ganzen Familie zählen, die sich an der Bahn in Winterberg lautstark jubelnd bemerkbar machte. "Für meine Eltern zählt im Prinzip nicht, ob wir gewinnen oder verlieren. Sondern, dass wir gesund und glücklich sind", so Issam.

Und trotzdem sind die beiden Söhne schon bald auf der Jagd nach der nächsten WM-Medaille: Am kommenden Wochenende steht die Entscheidung im Viererbob an. "Wir sind alle motiviert und haben Bock, das noch mal zu wiederholen", so Adam Ammour, der auf die nächste Party im Ziel spekuliert: "Ich hoffe, dass wir wieder einen Grund zum Feiern haben."