Rasen-Turnier im Kurpark Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova startet in Bad Homburg

Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova startet in Bad Homburg Stand: 23.05.2024

Auch in diesem Jahr schlägt die Tennis-Prominenz im Kurpark auf: Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova will sich auf ihre angestrebte Titelverteidigung in London beim Tennisturnier in Bad Homburg einstimmen.

Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova wird beim Tennisturnier in Bad Homburg teilnehmen. Das bestätigten die Veranstalter am Donnerstag. "Ich freue mich schon sehr. Besonders auch darauf, vor einem tollen Publikum zu spielen. Ich habe schon viele gute Dinge über das Turnier gehört", sagte Vondrousova laut Mitteilung.

Die Tschechin sieht in dem Turnier (22. bis 29. Juni) die ideale Einstimmung auf den Klassiker an der Church Road. "Ich möchte die besondere Qualität der Rasencourts nutzen, um mich so gut wie möglich auf meine Titelverteidigung in Wimbledon vorzubereiten", sagte Vondrousova, die während des Turniers im Bad Homburger Kurpark 25 Jahre alt wird. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass Vondrousova auch in Berlin (15. bis 23. Juni) an den Start geht.

Knapp eine Million US-Dollar Preisgeld

Die Bad Homburg Open mit Turnierbotschafterin Angelique Kerber wurden für dieses Jahr aufgewertet. Das Vorbereitungsevent für das Tennis-Highlight Wimbledon steigt von der 250er- in die 500er-Turnierkategorie der WTA-Tour auf. Damit verdreifacht sich das Preisgeld auf knapp eine Million US-Dollar, die zu sammelnden Weltranglistenpunkte werden verdoppelt. Es ist deshalb allgemein mit einem stärkeren Teilnehmerinnenfeld zu rechnen.