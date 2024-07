Nach Zielankunft in Nizza Tour de France: John Degenkolb lässt erneute Teilnahme offen Stand: 22.07.2024 15:24 Uhr

John Degenkolb hat seine zehnte Tour de France absolviert und war nach der Ankunft in Nizza sehr zufrieden. Für den 35-Jährigen könnte das aber noch nicht alles gewesen sein.

Drei Wochen Schinderei auf dem Rad haben sich für John Degenkolb gelohnt: Der 35-Jährige aus Oberursel strahlte am Sonntag nach der letzten Etappe der Tour de France 2024, dem Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza, über das ganze Gesicht.

Team feiert Erfolge

"Die Tour dieses Jahr war so, dass ich auch in den Sprints richtig gut mithelfen konnte und meine Arbeit als Road Captain mega ausgefüllt habe", sagte er am ARD-Mikrofon. Sein Team hatte einen Etappensieg als Ziel für die diesjährige Tour ausgegeben - und direkt am ersten Tag mit Romain Bardet feiern können. Und der Road Captain, der in seiner Rolle einmal mehr die Führung seiner Mannschaft während des Rennens übernommen hatte, freute sich mit. "Wir hatten als Mannschaft echt Erfolg und blicken auf tolle drei Wochen zurück."

Im Gesamtklassement belegte Degenkolb schließlich Platz 122 mit 5:24:08 Stunden Rückstand auf Sieger Tadej Pogacar - Zahlen, die für den Mann aus Oberursel nicht allzu wichtig sind. Die Leistung für das Team und die Tatsache, auch bei der zehnten Teilnahme eine Tour durchgezogen zu haben, überwiegen deutlich. Nur einmal, nämlich 2020, hatte Degenkolb die Tour nicht beendet - nach einem Sturz bei der Regen-Etappe in Nizza.

Neue Chance 2025?

Dieses Mal hielt sich Degenkolb zumeist im Hintergrund - mit zwei Ausnahmen: Einmal sprintete er selbst um den Sieg mit und wurde Siebter. Und ausgerechnet auf der Schotteretappe, bei der sich der Road Captain einiges ausgerechnet hatte, hatte er dieses Mal Pech: Ein Nagel im Reifen nahm ihm jede Chance auf einen Spitzenplatz.

Doch vielleicht gibt es 2025 die nächste Gelegenheit, denn eine elfte Tour-Teilnahme schloss Degenkolb nicht aus. "Ich habe nächstes Jahr noch Vertrag. Ich bin froh, dass die Tour de France jetzt erst mal vorbei ist", sagte er. "Mal schauen, was nächstes Jahr passiert. Ich lasse es erst mal noch ganz offen." Sein Team, da ist er sich ohnehin sicher, werde "genauso hochmotiviert zurückkommen". Vielleicht ja wieder mit einem strahlenden Degenkolb.