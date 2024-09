Die Stimmen zum Eintracht-Sieg in Wolfsburg Toppmöller lobt die Eintracht: "Diesen Entwicklungsschritt haben wir schon gemacht" Stand: 14.09.2024 18:52 Uhr

Eintracht Frankfurt macht nicht das beste Spiel in Wolfsburg, fährt aber trotzdem mit drei Punkten nach Hause. Das hätte es so in der vergangenen Saison nicht gegeben, ist Trainer Dino Toppmöller überzeugt.

Die Frankfurter Eintracht gewinnt ihr Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag 2:1 (1:0). Omar Marmoush trifft an alter Wirkungsstätte doppelt (30./82.HE), Ridle Baku erzielt das zwischenzeitliche 1:1 (76.). Die Stimmen zum Spiel.

Dino Toppmöller: "Was die Defensive und die Verteidigungs-Mentalität betrifft, war das heute sehr gut. Das ist genau das, was wir wollen: Diesen Entwicklungsschritt weg von einer Mannschaft, die ein bisschen schönen Fußball spielt, hin zu einer Mannschaft, die gut Fußball spielen kann, aber auch eine geile Mentalität hat. Genau diesen Schritt haben wir in der Saison schon gemacht. In der zweiten Halbzeit müssen wir das zweite oder dritte Tor schießen, machen das nicht und kriegen den Ausgleich. Da kann man schon mal wackeln oder umfallen, aber genau das haben wir nicht gemacht. Wir schießen noch ein Tor und gewinnen in Summe auch verdient."

Robin Koch: "Wir haben uns vorgenommen, hier drei Punkte mitzunehmen, und das ist uns gelungen. Das war heute nicht unser bestes Spiel, deshalb ist es umso wichtiger, dass du so ein Spiel dann gewinnst. Wir haben defensiv eigentlich gut gestanden. Wolfsburg hatte mehr Spielanteile, aber wir haben gut gekontert über Heki und Omar vorne. Die haben natürlich eine gute Pace und haben die Räume gut genutzt. So kamen wir dann doch zu einigen Chancen. Der Sieg geht so in Ordnung. Es ist extrem wichtig, dass wir so ein Spiel gewinnen. Das ist eine Entwicklung, die die Mannschaft braucht."

Omar Marmoush (bei Sky): "Das war ein Super-Samstag. Auswärts drei Punkte zu holen, vor allem hier in Wolfsburg, ist natürlich nicht einfach. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch, dazu beizutragen, der Mannschaft zu helfen. Wir haben als Mannschaft agiert und uns für die Arbeit in dieser Woche belohnt."

Timmo Hardung (bei Sky): "Das war nervenaufreibend. Das sind sehr wichtige drei Punkte. Der Spirit hat gestimmt. Du musst die kleinen Momente auf deine Seite ziehen, das hat uns in Dortmund noch gefehlt. Wir haben hier aber nicht über 90 Minuten alles an die Wand gespielt. Wir müssen und dürfen uns auch gerne da schon noch entwickeln."

Maxi Arnold: "In der ersten Halbzeit hatten wir nicht diese Energie auf dem Platz, die uns die ersten beiden Spiele ausgezeichnet hat, und dann pennen wir einmal beim Konter. In der zweiten Halbzeit war es ein anderes Bild und wir machen verdient den Ausgleich. Und dann gibt es die eine entscheidende Szene und wir verlieren das Ding. Das ist eben Bundesliga. Da entscheiden Kleinigkeiten. Uns hat die Kaltschnäuzigkeit gefehlt vor dem Tor, aber wir sind auf einem guten Weg."

Ralph Hasenhüttl: "Wir haben heute ein sehr rassiges Spiel gesehen, mit uns als Verlierer. Aber das haben wir heute nicht verdient. Das ist schwer zu akzeptieren, weil wir in der zweiten Halbzeit mit viel Energie zurückgekommen sind. Und dann werden wir auf eine Art und Weise bestraft… Ich verstehe nicht mehr, wo wir über eine Linie reden sollen, wenn die Schiedsrichter nicht mehr wissen, wann es ein Handspiel ist und wann nicht."