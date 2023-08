Tischtennis Tischtennis: Timo Boll führt Deutschland bei Team-EM an Stand: 28.08.2023 11:03 Uhr

Timo Boll reist mit der deutschen Mannschaft zur Team-Europameisterschaft nach Schweden. In Malmö soll der Odenwälder nach seiner Schulterverletzung wieder Spielpraxis sammeln.

Mit Rekordeuropameister Timo Boll reisen die deutschen Tischtennisspieler zur Team-EM nach Malmö. Der Routinier aus dem Odenwald führt gemeinsam mit Benedikt Duda (Bergneustadt) das fünfköpfige Männer-Aufgebot für die Endrunde in Schweden (10. bis 17. September) an. Das gab der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Montag bekannt.

"Für Timo ist das Turnier sehr wichtig, um nach seiner langen Verletzungspause Spielpraxis und Weltranglistenpunkte zu sammeln", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf. Der 42 Jahre alte Boll musste beinahe die komplette erste Jahreshälfte wegen einer Schulterverletzung pausieren.

Pause für Bensheimer Franziska

Nicht im Kader stehen hingegen Einzel-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf), Tokio-Bronzegewinner Dimitrij Ovtcharov (Neu-Ulm) und der Bensheimer Patrick Franziska. Das Spitzentrio wird mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris eine intensive Trainingsphase einlegen.

In Malmö komplettieren stattdessen Ricardo Walther (Grünwettersbach), Cedric Meissner (Saarbrücken) und Kay Stumper (Düsseldorf) das Aufgebot, das in der Vorrunde gegen Polen und Finnland die Mission Titelverteidigung aufnimmt.

Damen treten in Bestbesetzung an

Angeführt von Ying Han (Tarnobrzeg) und der EM-Zweiten Nina Mittelham (Berlin) wollen auch die topgesetzten Frauen ihren Triumph von der vergangenen Team-EM wiederholen. Zudem schlagen Xiaona Shan (Berlin), Annett Kaufmann (Böblingen) und Sabine Winter (Dachau) für die deutsche Mannschaft auf.

"Für die Damen, die nach den European Games keine Turniere bestritten haben, ist die EM ein Teil der Wettkampfphase, deshalb tritt die Mannschaft in Malmö in Bestbesetzung an", sagte der deutsche Sportdirektor Stefan Prause. Neben der Goldmedaille sichern sich die Europameister von Malmö einen direkten Startplatz für Olympia.