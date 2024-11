Nach Triumph bei den ATP-Finals Tim Pütz nach Triumph bei den ATP-Finals: Erst Davis Cup, dann Sonne Stand: 19.11.2024 10:21 Uhr

Nach dem sensationellen Sieg im Doppel bei den ATP-Finals steht für den Frankfurter Tennisprofi Tim Pütz in diesem Jahr eine letzte wichtige Aufgabe an. Im Gespräch mit hr-iNFO berichtet er auch schon von seinen Plänen nach dem Davis Cup in Malaga.

Der Sieg bei den ATP-Finals ist bei Tim Pütz noch gar nicht richtig angekommen. "Es ist im Moment schwierig, das richtig wirken zu lassen, weil wir direkt die nächste Aufgabe haben mit dem Davis Cup in Malaga", sagte er im Gespräch mit hr-iNFO am Montag.

Selbst mit den Glückwunsch-Nachrichten kommt der 37-Jährige kaum hinterher. "So viele habe ich noch nie bekommen." Immerhin: Ein Abend in Turin blieb, um das ATP-Jahr gebührend ausklingen zu lassen, bevor der Flieger nach Spanien abhob.

Motivation? Für Pütz kein Problem

Dort ist das deutsche Davis-Cup-Team schon am Mittwoch ab 12 Uhr im Viertelfinale gegen Kanada gefordert. "Es ist nicht schwierig, da eine Motivation zu finden", so Pütz. "Davis Cup ist immer etwas ganz Besonderes. Man spielt für Deutschland, für eine Mannschaft."

Allerdings könnte die Partie schon nach den beiden Einzeln beendet sein - ob Pütz und sein Doppelpartner Kevin Krawietz überhaupt zum Einsatz kommen, ist also noch gar nicht sicher. Vor zwei Jahren verlor die DTB-Auswahl gegen Kanada - durch die bislang einzige Davis-Cup-Niederlage des Doppels Pütz/Krawietz.

Nach dem Davis Cup: Urlaub

Sollte das deutsche Team ins Halbfinale einziehen, könnte dort Spanien warten - inklusive der großen Abschiedsshow von Superstar Rafael Nadal. So oder so ist die Saison für Pütz in einigen Tagen vorbei.

Der Frankfurter freut sich schon auf eine entspannte Zeit. "Erst einmal nach Hause, mal anderthalb Wochen die Füße hochlegen", kündigte er an. Und dann wartet der wohlverdiente Urlaub: "Anfang Dezember fliegen wir nach Mali Richtung Sonne."