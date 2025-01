Stimmen zum Eintracht-Sieg gegen Freiburg Stimmen zum Eintracht-Sieg gegen Freiburg: "Haben ein nahezu perfektes Spiel gemacht" Stand: 14.01.2025 23:13 Uhr

Heimsieg, Hinrunden-Rekord und jede Menge lobende Worte für den überragenden Omar Marmoush - bei der Eintracht war die Freude nach dem Erfolg gegen Freiburg groß. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat im ersten Heimspiel des Jahres 2025 einen überzeugenden Sieg eingefahren. Gegen Freiburg gewannen die Hessen mit 4:1. Ritsu Doan brachte Freiburg in Führung (37. Minute), Robin Koch (43.), Omar Marmoush (65.), Hugo Ekitiké (70.) und Nnamdi Collins (81.) drehten die Partie.

Robin Koch: "Wir haben heute ein nahezu perfektes Spiel gemacht. Der Gegentreffer war ziemlich die einzige Chance von Freiburg. Wir hatten die Kontrolle, viel Ballbesitz und waren zielstrebig nach vorne. Das hat Spaß gemacht. Beim Gegentor waren wir nicht aggressiv genug, da war ich dann auch kurz sauer. Mein Tor war genau so einstudiert, trotzdem sieht es einfacher aus als es ist und schön, wenn es so klappt."

Nnamdi Collins: "Mir geht es super. Wir haben eine entschlossene Partie gespielt und unseren Plan voll umgesetzt. Es war ein guter Ball von Omar vor meinem Tor und der Rest war ein bisschen spontan. Omar ist ein klasse Typ, da sind wir uns alle einig. Er hat uns heute auch wieder mega geholfen."

Mario Götze: "Hintenraus hat es natürlich viel Spaß gemacht mit den Toren und dem Ergebnis. Wir wissen aber auch, dass es schwer war. Das 1:1 war super wichtig. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute an uns geglaubt und waren sehr dominant. Auf dem Platz gibt Omar seine Leistung und ist super professionell. Alles andere können wir als Spieler nicht beeinflussen."

Markus Krösche: "Wir haben von Anfang an ein sehr gutes Spiel gemacht. Freiburg hat tief gestanden, da mussten wir Lösungen finden. Auch nachdem sie mit der ersten Torchance in Führung gegangen sind, haben wir die Ruhe behalten. In der zweiten Hälfte sind wir dann mit unserer Effizienz nach vorne auf die Siegerstraße gekommen und haben verdient gewonnen. Omar Marmoush ist ein herausragender Spieler, aber auch ein herausragender Mensch. Er ist, was den Charakter angeht, über jeden Zweifel erhaben. Es gibt das Interesse eines Clubs, mehr gibt es nicht zu sagen."

Dino Toppmöller: "Ich habe heute ein richtig gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen. Wir hatten eine gute Kontrolle, gute Stabilität. Wir sind unglücklich in Rückstand geraten, haben uns davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Dann kommen wir durch eine Standard zurück, ein toller Eckball, das war wichtig. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine gute Dominanz. Am Ende war es ein sehr verdienter Sieg, eine sehr erwachsene Leistung."

Christian Günter (SC Freiburg): "Die erste Halbzeit war ordentlich, in der zweiten Halbzeit hatten wir den einen oder anderen Ballverlust zu viel. Da ist Frankfurt ins Umschaltspiel gekommen und da sind sie eiskalt. Frankfurt ist sehr flexibel, es ist wirklich schwer, gegen sie zu spielen. Marmoush ist einfach extrem gut, deshalb ist ja auch Manchester City hinter ihm her."

Julian Schuster (Trainer SC Freiburg): "In der Summe mit und gegen den Ball waren wir nicht gut genug, um hier bestehen zu können. Beim Tor waren wir mutig, umso ärgerlicher, dass wir kurz vor der Halbzeit den Gegentreffer bekommen. Nach der Pause wurden wir für unsere Ballverluste bestraft. Da müssen wir uns entwickeln."