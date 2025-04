Remis in der 3. Liga Wehen Wiesbaden teilt sich mit Mannheim die Punkte Stand: 05.04.2025 15:56 Uhr

Wehen Wiesbaden kommt in der dritten Liga nicht über ein Unentschieden hinaus. Zum Ende des ersten Durchgangs ging es hoch her, in der zweiten Halbzeit verdienten sich die Hessen die Führung. Doch kurz vor dem Ende kam der Rückschlag.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der Dritten Liga am Samstag gegen Waldhof Mannheim unentschieden gespielt. Am Ende hieß es 2:2 (1:1). Das erste Tor für den SVWW erzielte Nick Bätzner in der 44. Minute, aber Felix Lohkemper glich noch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus (45.+3). Ryan Johansson zeichnete sich dann für das 2:1 verantwortlich (73.), doch Sascha Voelcke markierte das 2:2 für die Gäste (86.).

In einem ersten Durchgang mit viel Abtasten hatte es damit vor allem die Schlussphase in sich. Nach dem Seitenwechsel waren die Wiesbadener direkt gut drin, Moritz Flotho hätte beinahe die Führung besorgt (49.). Die Bemühungen vergoldete dann Johansson. Der Flügelspieler zirkelte einen Ball gekonnt aus der Distanz ins Netz. Die Mannheimer warfen nun alles nach vorne. Vier Minuten vor dem Ende schloss Voelcke nach einer Hereingabe in den Sechzehner eiskalt ab.

Auf zum Pokalschreck

Wehen hätte nach der zweimaligen Führung eigentlich den Dreier mit nach Hause nehmen müssen. Mannheim jedoch stach zwei Mal zum richtigen Zeitpunkt zu, am Ende war die Punkteteilung insgesamt aber verdient. Besonders: Im Stadion war auch Ex-Trainer Makus Kauczinski zu Gast.

Der SVWW steht nun auf dem zehnten Platz, Mannheim weiter mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Strich, kann aber noch überflügelt werden. In der kommenden Woche am Dienstag spielen die Hessen beim DFB-Pokalfinalisten Arminia Bielefeld.