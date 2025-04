Regionalliga Südwest Regionalliga Südwest: Nazarov entscheidet Derby zwischen OFC und Eintracht-U21 Stand: 05.04.2025 16:13 Uhr

Erst in der Schlussphase wird's zwischen Kickers Offenbach und der Eintracht-U21 so richtig spannend. Altmeister Dima Nazarov entscheidet das Derby.

Viel los war lange Zeit nicht im Duell zwischen den Offenbacher Kickers und der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt - bis in die Nachspielzeit hinein. Dann aber sicherte sich der OFC doch noch einen 1:0-Sieg. Dima Nazarov, der abgezockte Routinier, traf zum Sieg. Mindestens bis Sonntagmittag liegen die Offenbacher in der Tabelle damit wieder auf Platz zwei, vier Zähler hinter Spitzenreiter TSG Hoffenheim II. Die (kleine) Hoffnung auf den Aufstieg also lebt. Die Kraichgauer jedoch greifen erst am Sonntag gegen die Stuttgarter Kickers ins Spieltagsgeschehen ein. Die Eintracht ihrerseits steckt nach der Niederlage weiterhin tief im Tabellenkeller auf einem Abstiegsplatz fest. Sie ist 16. und hat derzeit zwei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

Mit Blick auf den Abstiegskampf hängt einiges aber auch von der 3. Liga ab, in der mit Waldhof Mannheim und dem VfB Stuttgart II noch zwei Teams um den Ligaerhalt bangen, die im Falle eines Abstiegs in die Regionalliga Südwest eingeordnet werden müssten. Entsprechend kann sich die Absteigerzahl in der hiesigen Viertklassigkeit von aktuell drei noch auf bis zu fünf Teams erhöhen.

Hektische Schlussphase zwischen OFC und Eintracht

Doch zurück nach Offenbach: Früh im Spiel bebte der Berg - allerdings vor Wut. Schiedsrichter Roy Dingler bewertete eine Abwehraktion des Frankfurter Keepers Nils Ramming gegen Kickers-Stürmer Jan Urbig als zulässig, die allermeisten Fans im Stadion hatten es, nur logisch, komplett anders gesehen (7.). Bis zur Pause entwickelte sich ansonsten ein zähes Spiel.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber optisch überlegen, wirkliche Großchancen aber hatten die Kickers erst in der Schlussphase. Erst scheiterte Nazarov, ehe er in der Nachspielzeit doch noch zum Sieg traf (90.+1). Dem Treffer war ein harter Zweikampf im Mittelfeld vorausgegangen, den der Referee nicht als Foul ahndete. Eintracht-Spieler Louis Kolbe hatte zudem noch die Gelb-Rote Karte gesehen (90.).

Kickers Offenbach - Eintracht Frankfurt II 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Nazarov (90.+1)

Gelb Rot: Kolbe (90./Frankfurt)

Zuschauer: 6.887 : 1:0 Nazarov (90.+1): Kolbe (90./Frankfurt): 6.887

Steinbach Haiger verspielt Führung

Der TSV Steinbach Haiger gab derweil beim 1:1 gegen den FC Homburg in der Schlussphase einen Dreier noch aus der Hand. Christoph Maier hatte die Hessen in Führung gebracht (37.), der Ausgleich fiel in der 84. Minute.

Steinbach Haiger - FC Homburg 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Maier (37.), 1:1 Hummel (84.)

Rot: Malu (62./Steinbach)

Zuschauer: 828 : 1:0 Maier (37.), 1:1 Hummel (84.): Malu (62./Steinbach): 828

SG Barockstadt verschafft sich etwas Luft

Wichtiger Sieg für die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Gegen die Zweitvertretung von Bundesligist SC Freiburg kamen die Hessen zu einem knappen und nicht unverdienten 1:0-Erfolg. Durch den Treffer von Arlind Iljazi (59.) verschaffte sich die SG ein bisschen Luft im Kampf gegen den Abstieg.

Fulda-Lehnerz - Freiburg II 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Lljazi (59.)

Zuschauer: 1.130 : 1:0 Lljazi (59.): 1.130

Gießen mit spätem Rückschlag

Nach zwei Siegen am Stück kassierte der FC Gießen einen späten Nackenschlag. Beim FCA Walldorf verloren die Mittelhessen mit 1:3, die Gegentore zwei und drei fielen erst in der Schlussphase (88./Elfmeter und 90.+3). Zuvor hatte Oliver Kovacic (41.) für den Vorletzten aus Gießen die frühe Führung der Gastgeber noch ausgeglichen.

FCA Walldorf - FC Gießen 3:1 (1:1) Tore: 1:0 Arcalean (12.), 1:1 Kovadic (41.), 2:1 Kendel (88.), 3:1 Redekop (90.)

Zuschauer: 250 1:0 Arcalean (12.), 1:1 Kovadic (41.), 2:1 Kendel (88.), 3:1 Redekop (90.): 250

FSV Frankfurt im Hessenduell gegen Kassel

Am Sonntag (14 Uhr) findet schließlich noch ein Hessenduell statt: Der zuletzt schwächelnde FSV Frankfurt empfängt den formstarken KSV Hessen Kassel. Zudem trifft Aufstiegsfavorit TSG Hoffenheim II im Spitzenspiel auf die Stuttgarter Kickers, die sich mit einem Auswärtserfolg noch einmal an den Spitzenreiter heranarbeiten wollen.