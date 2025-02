Guard Marcus Domask schon in Frankfurt Neuer Guard: Skyliners Frankfurt hoffen auf Nachverpflichtung im Eilverfahren Stand: 07.02.2025 10:23 Uhr

Die Skyliners Frankfurt stehen kurz vor der Verpflichtung von Marcus Domask. Der US-Amerikaner ist bereits in Deutschland. Besteht er die medizinische Untersuchung, könnte er schon beim Abstiegsgipfel gegen Göttingen zum Kader gehören.

Vier Mal dürfen Teams aus der Basketball-Bundesliga im Laufe einer Saison personell noch nachlegen. Die Skyliners Frankfurt haben nach Aufbauspieler Jordan Theodore und Flügelspieler Patrick Heckmann nun Neuzugang Nummer drei an der Angel. Marcus Domask ist ein großer, flexibler Guard - und bereits in Frankfurt.

Der 24-Jährige, der auch als Small Forward spielen kann, soll im Eilverfahren in den Kader integriert werden. Der hr-sport weiß: Am heutigen Freitag steht der Medizincheck an, im Anschluss könnten die Verträge unterzeichnet werden.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

Schon gegen Göttingen im Kader?

Gibt es dann auch noch das Okay von den Windy City Bulls, von Domasks derzeitigem Arbeitgeber in Chicago, könnte der US-Boy bereits beim Abstiegsgipfel gegen Göttingen am Samstag (18.30 Uhr) zum Aufgebot gehören.

Domask ist die Antwort der Hessen auf die Verletzungssorgen und Doping-Diskussionen auf der Aufbau-Position. Trey Calvin hatte zuletzt mit Leistenproblemen zu kämpfen. Er soll gegen Göttingen zwar wieder spielen, die Verantwortlichen in Frankfurt wollen aber kein Risiko eingehen.

Coplin-Zukunft weiter ungewiss

Mit Booker Coplin, der bei einem Doping-Test mit einer positiven A-Probe auffällig wurde, besteht zudem Sorge, ob er überhaupt noch einmal für die Skyliners auflaufen kann. Nach Coplins eigener Aussage nimmt er seit seiner Kindheit ein Medikament, das für den positiven Doping-Test verantwortlich sein soll. Eben jenes Medikament wurde aber nicht bei der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) angemeldet.

In Frankfurt versucht man dies nun rückwirkend nachzuholen. Ausgang: ungewiss. Mit Marcus Domask fühlen sich die Skyliners aber für alle Eventualitäten gewappnet.