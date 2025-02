DEL Löwen Frankfurt gewinnen Spektakel gegen Straubing, Kassel Huskies verlieren knapp Stand: 02.02.2025 20:56 Uhr

Die Löwen Frankfurt haben ihr Heimspiel gegen die Straubing Tigers gewonnen. Beim Sieg der Hessen bekamen die Fans ordentlich etwas geboten. In der DEL2 gab es eine Enttäuschung für die Kassel Huskies und große Freude beim EC Bad Nauheim.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL einen Heimsieg gefeiert. Die Hessen schlugen am Sonntag die Straubing Tigers mit 6:4. Für die Löwen war es der dritte Sieg in Folge, die Frankfurter liegen auf dem neunten Tabellenplatz.

Gegen Straubing gingen die Löwen im ersten Drittel in Führung, kassierten aber noch vor der Pause den Ausgleich. In einem starken zweiten Drittel zogen die Hessen auf 4:1 weg und stellten die Uhr im dritten Drittel zeitweise auf 6:2. Zwei Treffer der Gäste in den Schlussminuten machten die Partie dann noch einmal halbwegs spannend, die Löwen brachten den Vorsprung aber über die Zeit.

Huskies verlieren, Bad Nauheim gewinnt

In der DEL2 mussten die Kassel Huskies eine herbe Enttäuschung verkraften. Gegen Kellerkind Selber Wölfe verloren sie mit 1:2 nach Overtime. Der EC Bad Nauheim konnte dagegen über einen 7:0-Kantersieg gegen Regensburg jubeln.