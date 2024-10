Eishockey Löwen Frankfurt feiern Erfolg in Düsseldorf, Hessen-Clubs verlieren in DEL2 Stand: 06.10.2024 21:46 Uhr

Während die Eishockey-Profis der Löwen Frankfurt in der DEL einen souveränen Auswärtssieg einfahren, ist für die hessischen Zweitligavertreter am Sonntag nichts zu holen.

Die Löwen Frankfurt haben ihren Auswärts-Doppelpack maximal erfolgreich bestritten. Auf den Freitagserfolg in Iserlohn folgte am Sonntagabend ein ungefährdeter Sieg bei der Düsseldorfer EG. Die Hessen setzten sich mit 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) durch, gewannen die vierte Partie in Folge und befinden sich damit in der noch jungen Saison weiterhin im vorderen Feld der DEL.

Wie bereits am Freitag legte auch diesmal Löwen-Profi Cameron Brace gut los und erzielte im Überzahl-Spiel mit einem strammen Versuch ins lange Eck die Führung (7. Minute). Das 2:0 gelang Markus Lauridsen sieben Minuten später mit einem Schlagschuss aus dem Rückraum. Im Frankfurter Kasten überzeugte derweil Torwart Cody Brenner mit guten Paraden, insgesamt hielt er 33 Düsseldorfer Torversuche. Der dritte Gästetreffer gelang im zweiten Drittel schließlich Daniel Pfaffengut (38.).

Hessen-Clubs verlieren in DEL2

In der zweiten Eishockey-Liga (DEL2) haben die hessischen Vertreter am Sonntag einen gebrauchten Tag erwischt und jeweils bittere Niederlagen hinnehmen müssen. Die Kassel Huskies verloren im Topspiel in eigener Halle mit 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) gegen den EV Landshut und damit auch die Tabellenspitze. Der EC Bad Nauheim kassierte auswärts eine 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)-Pleite bei den Starbulls Rosenheim.

Für Kassel traf Ryan Olsen zum zwischenzeitlichen 1:2 aus Sicht der Nordhessen. In der Tabelle sind die Huskies weiter im vorderen Feld dabei, Bad Nauheim dagegen ist nach neun Spieltagen nur Vorletzter.