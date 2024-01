Lilien-Abwehrspieler Riedel blickt zurück Lilien-Abwehrspieler Clemens Riedel: "Mir ist eine Träne gekommen - das war hochemotional" Stand: 01.01.2024 18:18 Uhr

Darmstadts Abwehrspieler Clemens Riedel hat auf den Fußballplätzen der Wetterau das Kicken gelernt, jetzt spielt der 20-Jährige in der Bundesliga. Mit den Lilien hat er im vergangenen Jahr gleich zwei emotionale Höhepunkte erlebt - und den Fahrradhelm ausgepackt.

Beim SKV Obbornhofen, ein Verein mit 400 Mitgliedern aus der Wetterau, begann die Fußballkarriere von Clemens Riedel. Nun spielt der Abwehrspieler mit Darmstadt 98 in der Bundesliga. "So langsam kommt der Moment, wo man wirklich merkt, dass man Bundesliga-Profi ist. Das ist ein Traum, der wahr geworden ist", resümierte Riedel stolz im Gespräch mit dem hr-sport.

Rückblickend gab es für ihn im Jahr 2023 zwei Höhepunkte. Den ersten erlebte Riedel mit den Lilien am 19. Mai im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg. Die Südhessen lagen kurz vor Schluss mit 1:0 vorne. Diese Führung mussten sie zur noch über die Zeit bringen, um den Aufstieg in die Bundesliga fix zu machen, als Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht in der 79. Minute sich dafür entschied, Clemens Riedel als zusätzliche Absicherung aufs Feld zu schicken.

"Das war pure Emotion"

"Er hat dann nur gesagt: Hau alles weg hinten", erzählte Riedel über den Moment, als er eingewechselt wurde. Der Plan ging auf: Die Lilien schafften es mit aller Kraft die Führung zu verteidigen und so stürmten mit Schlusspfiff hunderte Darmstadt-Fans das Feld, um den Aufstieg zu feiern. "Das war pure Emotion. Auf einmal guckt man um sich herum und alle Leute rennen aufs Spielfeld. Das war schon Wahnsinn", sagte der 20-Jährige rückblickend.

Riedel entwickelte sich an diesem Abend vom Abwehrspieler zum Party-Anheizer. Bezeichnend: Als die Mannschaft am Ratskeller in der Darmstädter Innenstadt ankam, stand der Wetterauer mit Fahrradhelm auf dem Kopf und Bier in der Hand auf dem Dach des Teambusses.

Clemens Riedel und der Fahrradhelm

"Das hatte eine Vorgeschichte: Wir waren ein Jahr vorher auch schon auf Mallorca und da hatte ich den Fahrradhelm auf. Dann hab ich den bei der Aufstiegsnacht wieder aufgezogen. Es war einfach ein kleiner Gag", erklärte Riedel mit einem Lachen sein ungewöhnliches Party-Outfit.

Generell sei die Nacht "sehr wild" gewesen und für den Verein insgesamt historisch: Die Südhessen haben erst vier Mal den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus geschafft. Dort angekommen, ereignete sich für Riedel am 26. August der zweite Höhepunkt seines Jahres: sein Bundesliga-Debüt im Heimspiel gegen Union Berlin.

Bundesliga-Debüt für den Wetterauer

"Als ich zu Hause war, ist mir eine Träne gekommen. Das war hochemotional", sagte Riedel über die Stunden nach seinem Debüt und fügte hinzu: "Das habe ich nicht gedacht, weil jedes Spiel für mich eigentlich gleich ist, egal ob erste oder zweite Liga."

Mittlerweile sind die Tränen getrocknet und Riedel kämpft mit Darmstadt 98 um den Klassenerhalt. Sollte dieses Ziel auch erreicht werden, bleibt der Fahrradhelm, laut dem Wetterauer, aber weg: "Ich muss das toppen. Hoffentlich holen wir den Klassenerhalt und dann kann ich mir was einfallen lassen."