Später Gäste-Ausgleich Kuriose Kohfeldt-Premiere: Lilien teilen Punkte mit Braunschweig Stand: 14.09.2024 15:01 Uhr

Darmstadt 98 sieht im Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig lange wie der Sieger aus - dank eines umstrittenen Treffers von Sergio Lopez. Doch kurz vor Schluss vermiesen die Gäste dem neuen Trainer die Premiere.

Der SV Darmstadt 98 hat den ersten Saisonsieg in der 2. Liga knapp verpasst. Bei der Premiere des neuen Trainers Florian Kohfeldt spielten die Lilien am Samstag 1:1 (1:0) gegen Braunschweig. Für die Lilien traf Sergio Lopez (28. Minute), für Braunschweig glich Levente Szabó aus (86.).

Der neue Chefcoach nahm drei Änderungen vor: Für Paul Will und Matthias Bader (beide verletzt) liefen Lopez und Luca Marseiler auf. Außerdem ersetzte Fraser Hornby im Sturm Fynn Lakenmacher. Nach vorsichtigem Beginn, bei dem ein abgeblockter Hacken-Abschluss von Isac Lidberg die gefährlichste Aktion war (10.), stand Hornby gleich mehrfach im Mittelpunkt.

Betreuer auf dem Platz, Ball im Tor

In der 15. Minute fiel dem Schotten in aussichtsreicher Position ein von Braunschweig-Keeper Lennart Grill nur unzureichend abgewehrter Schuss vor die Füße, den er aber nicht mehr unter Kontrolle bringen konnte. In der 21. Minute versuchte er es mit dem Kopf nach einer Marseiler-Flanke, der Ball verfehlte das Tor nur knapp. Nur eine Zeigerumdrehung später erreichte Hornby eine Hereingabe von Lopez, die er nicht richtig traf und die deshalb ebenfalls am Tor vorbeistrich.

Schließlich belohnten sich die Lilien allerdings für ihren dominanten Auftritt: Einen eher umständlichen Angriff, der durch ungenaue Pässe schon mehrfach beendet schien, brachte Lopez im zweiten Anlauf doch im Tor unter - 1:0 (28.). Allerdings unter großen Protesten der Gäste, denn im Vorfeld des Treffers war Sven Köhler in der Lilien-Hälfte zu Boden gegangen. Während Spieler beider Teams sofort bei Köhler waren und auch die Betreuer auf den Platz eilten, um erste Hilfe zu leisten, ließ Schiedsrichter Felix Prigan nach mehrfachem Zögern den Angriff zu Ende laufen, der schließlich zum Tor führte. Gäste-Trainer Daniel Scherning regte sich darüber so lautstark auf, dass er mit Rot auf die Tribüne verwiesen wurde.

Verdiente Führung zur Pause

Nach 37 Minuten hatte Marseiler für die Darmstädter noch erhöhen können, sein Lupfer über den herauseilenden Grill ging aber über das Tor. Fabio Di Michele Sanchez hatte in der Nachspielzeit die beste Chance für die ansonsten harmlosen Braunschweiger, sein Schuss aus halblinker Position ging allerdings deutlich am langen Pfosten vorbei. So blieb es zur Pause bei der schmalen, aber verdienten Lilien-Führung.

Der zweite Durchgang startete mit der besten Phase des Schlusslichts: Auf Vorlage von Sebastian Polter, der die vergangene Rückrunde noch bei Darmstadt verbracht hatte, kam Fabio Kaufmann zum Schuss - Kai Klefisch warf sich rein und konnte zur Ecke abfälschen (48.). Im Anschluss an jene Ecke traf Robin Krauße mit einem Kopfball den Innenpfosten.

Torlinientechnik zeigt Ausgleich an

Doch dann übernahmen die Hausherren wieder das Kommando - und trafen zum vermeintlichen 2:0: Marseiler bediente Hornby per Lupfer, der traf aus halblinker Position wuchtig ins Tor (61.). Der Jubel verhallte allerdings, als der Treffer wegen eines Fouls von Killian Corredor in der Entstehung aberkannt wurde.

In der Schlussphase kam Eintracht Braunschweig noch mal auf - und scheiterte erneut am Aluminium: Ein Distanzschuss von Rayan Philippe klatschte an die Latte (77.). In der 86. Minute vermiesten die Gäste Kohfeldt das Debüt aber doch noch. Klefisch kratzte einen Kopfball-Lupfer von Szabó vermeintlich von der Linie. Allerdings war der Ball laut Torlinientechnik drin - 1:1. Die Darmstädter müssen also auch mit neuem Trainer weiterhin auf ihren ersten Sieg in der laufenden Zweitliga-Saison warten.