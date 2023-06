Bundesliga-Spielplan veröffentlicht Knaller-Auftakt im Bundesliga-Spielplan: Eintracht empfängt Darmstadt 98 zum Hessenderby Stand: 30.06.2023 11:15 Uhr

Was für ein Startschuss in die neue Bundesliga-Saison: Zum Auftakt steht gleich ein Hessenderby an. Aufsteiger Darmstadt 98 muss bei Eintracht Frankfurt ran. Der SV Wehen Wiesbaden genießt in Liga zwei zunächst Heimrecht.

Es ist das Spiel, auf das sich viele Fußball-Fans in Hessen am meisten gefreut haben: Eintracht Frankfurt gegen den SV Darmstadt 98, Hessenderby, Emotionen pur. Und: Es ist das Spiel, mit dem beide Teams am Wochenende 19./20. August die Saison 2023/24 eröffnen.

"Mit dem Hessenderby erwartet uns und unsere Fans am 1. Spieltag sofort ein absolutes Highlight", sagte der Sportliche Leiter der Lilien, Carsten Wehlmann, am Freitag. "Wir haben die Atmosphäre dort bereits im Februar erleben dürfen und freuen uns extrem auf diesen Auftakt."

Spielpläne wegen Panne schon vorher einsehbar

Die Deutsche Fußball Liga wollte die neuen Spielpläne am Freitag um 12 Uhr vorstellen. Auf der Seite der DFL waren diese aber schon vorher einsehbar. Offensichtlich eine Panne, die die Herzen der Eintracht- und Lilien-Fans gleichermaßen höher schlagen ließ. Um kurz vor 11 Uhr waren die Spielpläne dann auch offiziell online.

Das erste Heimspiel der Lilien ist dann eine Woche später gegen Union Berlin (25. bis 27 August). Die Eintracht muss an diesem Wochenende nicht weit reisen und tritt beim FSV Mainz 05 zum Rhein-Main-Duell an.

Das letzte Spiel des Kalenderjahres (19./20. Dezember) bestreitet die Eintracht gegen Borussia Mönchengladbach, die Lilien reisen zur TSG Hoffenheim. Die Hinrunde beschließt die Bundesliga erst nach der Winterpause (12. bis 14. Januar 2024).

Die Lilien empfangen dann Borussia Dortmund, die SGE gastiert bei RB Leipzig. Genau gegen diese Gegner geht am 18. Mai 2024 (15.30 Uhr) auch die Saison zu Ende.

SV Wehen Wiesbaden eröffnet zuhause

Auch den Spielplan für die neue Zweitliga-Saison hatte die DFL versehentlich schon veröffentlicht. Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden startet am 29. oder 30. Juli mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg in die neue Saison. Das erste Auswärtsspiel bestreitet der SVWW bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC (4. bis 6. August).

Im letzten Spiel vor der Winterpause reisen die Hessen am 17. Spieltag zum FC St. Pauli (15. bis 17. Dezember). Nach der Winterpause reist der SVWW am Wochenende vom 19. bis 21. Januar 2024 nach Magedburg. Das letzte Heim- und auch Saisonspiel gegen St. Pauli ist für den 19. Mai (15.30 Uhr) angesetzt.