Klatsche in Mainz Klatsche in Mainz: Bei Darmstadt 98 gehen die Lichter aus

Klatsche in Mainz: Bei Darmstadt 98 gehen die Lichter aus

Nach einem desolaten Auftritt verliert Darmstadt 98 deutlich bei Mainz 05. Individuelle Fehler und Unkonzentriertheiten bei Standards leiten die Niederlage ein. Jetzt wird es für die Lilien ganz düster im Abstiegskampf.

Darmstadt 98 hat am Samstag in der Bundesliga beim direkten Konkurrenten Mainz 05 eine deftige Niederlage kassiert. Das Team unterlag 0:4 (0:1) nach Mainzer Toren von Andreas Hanche-Olsen (32.), Brajan Gruda (60.) und Jae-Sung Lee (80., 84.). Mit dieser Pleite rückt der Relegationsrang (neun Punkte Rückstand) für die Hessen in weite Ferne - und damit auch die Chance auf den Klassenerhalt. Nach einem engagierten Start zeigten die Lilien einen absolut enttäuschenden Auftritt und hätten sogar noch höher verlieren können.

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht hatte im Vergleich zum Punktgewinn in Bochum drei Mal umgestellt: Matthias Bader und Fabian Holland begannen für Jannik Müller und Emir Karic, Bartol Franjic für den gesperrten Klaus Gjasula im defensiven Mittelfeld. Der zuletzt angeschlagene Tim Skarke konnte entgegen aller Befürchtungen auflaufen. Gerade die Flügelspieler sollten offensiv agieren, gab der Coach die Richtung vor. Die 4.000 mitgereisten Fans zeigten in einer Choregrafie im Gästeblock ihre Loyalität: "Darmstadt 98 - nur für dich allein schlägt mein Herz!"

Wieder schläfrig beim Standard

Doch die Lilien mussten direkt einen Schock überstehen. Nach einem Ball in die Tiefe und einer Finte vom Nullfünfer Jonathan Burkardt gegen den indisponierten Thomas Isherwood stand der Mainzer frei vor Marcel Schuhen, scheiterte aber am Darmstädter Schlussmann (5.). Auf der anderen Seite rettete Mainz-Keeper Robin Zentner in letzter Sekunde bei einem Zuspiel auf den durchgestarteten Mathias Honsak (7.). Darmstadt spielte beherzt nach vorne, musste aber auch durch eigene Unzulänglichkeiten immer wieder die gefährlichen Mainzer Umschaltmomente fürchten.

Nach einer ansprechenden Anfangsviertelstunde verflachte die Partie etwas, bis Nadiem Amiri für Mainz einen Freistoß knapp vorbeizirkelte (28.). Generell wirkten die Nullfünfer in dieser Phase zielstrebiger. Nach einem unnötigen Foul von Braydon Manu halbrechts vor dem Strafraum brachte Amiri den Ball mit Effet in den Sechzehner, Lee köpfte auf den ersten Pfosten. Dort drückte Hanche-Olsen den Ball über die Linie (32.). Oscar Vilhelmsson und Franjic kamen zu spät, um einzugreifen - es war das 13. Standard-Gegentor der Lilien.

Katastrophaler Fehler von Franjic

Gerrit Holtmann und Aaron Seydel kamen nach dem Seitenwechsel für Manu und Isherwood in die Partie. Lieberknecht stellte also auf Dreierkette um und setzte noch mehr auf Risiko. Doch auch in der Folge blieben die Lilien im Angriff einfach zu harmlos und umständlich. Die Mainzer hatten allerdings Glück, dass Dominik Kohr nach einem rüden Einsteigen und einem absichtlichen Handspiel nur einmal Gelb sah - er wurde postwendend ausgewechselt, um einen Platzverweis zu vermeiden (51.). Kurz darauf traf Honsak aus spitzem Winkel mit dem Kopf den Außenpfosten (52.).

Doch wieder brachte sich Darmstadt selbst aus dem Spiel: Mit einem katastrophalen Rückpass von Franjic umkurvte Burkardt den Darmstädter Keeper Schuhen und legte dann gekonnt ab auf Gruda - 0:2 (60.). Wieder war es ein individueller Fehler, doch die Aussetzer zogen sich durch die komplette Lilien-Mannschaft. Amiri verpasste zwei Mal knapp die endgültige Entscheidung zugunsten der Gastgeber (64./67.). Für diese sorgte dann Lee nach einem Mainzer Konter über die rechte Seite (80.) und einem Schuss von der Strafraumkante (84.) ins Eck.

Nur einmal Gefahr durch Skarke

Bis auf einen Abschluss von Skarke (65.) kamen die Gäste nicht mehr entscheidend nach vorne. Drei weitere Wechsel (Clemens Riedel, Emir Karic, Sebastian Polter) richteten auch nichts mehr aus. Lieberknechts Team zeigte Auflösungserscheinungen in einem der Endspiele um den Klassenerhalt. Für das Erreichen des Relegationsplatzes bräuchte es nun schon ein mittelgroßes Wunder, um in sechs verbleibenden Spielen neun Punkte (und die Tordifferenz) aufzuholen. Am Sonntag der kommenden Woche empfängt Darmstadt daheim den SC Freiburg. Es sieht nach dem Auftakt der Abschiedstour aus.