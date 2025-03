Klarer Sieg in Nürnberg Löwen Frankfurt retten sich in die Pre-Playoffs Stand: 07.03.2025 21:45 Uhr

Die Löwen Frankfurt haben das vorzeitige Saisonende abgewendet. In Nürnberg holten sie einen klaren Sieg - und profitierten von einem Patzer der Konkurrenz.

Die Saison der Löwen Frankfurt geht weiter: Die Mannschaft gewann am Freitagabend mit 4:0 in Nürnberg. Weil Wolfsburg parallel in Düsseldorf verlor, sprangen die Hessen noch auf Tabelleplatz zehn - den letzten Pre-Playoff-Rang.

Die Löwen machten von Beginn an klar, dass sie ihren Teil der Aufgabe in jedem Fall erfüllen wollten. Julian Napravnik, Dominik Bokk und Carter Rowney legten schon im ersten Drittel vor, das 4:0 besorgte erneut Rowney im zweiten Durchgang.

Schwenningen siegt, aber Wolfsburg verliert

Während Schwenningen deutlich in Ingolstadt gewann und sich so Platz neun sicherte, patzte der andere Löwen-Konkurrent: Wolfsburg unterlag bei der Düsseldorfer EG mit 0:3 und rutschte damit in der Tabelle auf den letzten Drücker noch hinter die Frankfurter.

Die Pre-Playoffs werden in einer Best-of-Three-Serie ausgespielt. Die Löwen müssen am 9., 11. und ggf. am 13. März gegen Straubing ran, um sich die Teilnahme an den Playoff-Viertelfinals zu sichern.