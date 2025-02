Kassel nun Tabellenführer der DEL2 Kassel Huskies glänzen im Stile einer Aufstiegsmannschaft Stand: 22.02.2025 12:37 Uhr

Durch den Sieg im Spitzenspiel der zweiten Eishockey-Liga sind die Kassel Huskies nun neuer Tabellenführer. Der Auftritt darf berechtigt Hoffnung auf den Aufstieg machen, zumal die Nordhessen noch ein Ass im Ärmel haben.

Von Simon Schäfer

Am späten Freitagabend schallte ein lautes "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! hey!" durch die Kasseler Nordhessen Arena. Die Huskies hatten zu diesem Zeitpunkt gerade das DEL2-Topspiel mit 4:2 gegen die Dresdener Eislöwen gewonnen. Während Spieler und Fans laut und ausgelassen feierten, wurde auf den Rängen auch eine Frage leise gemurmelt: "Reicht es dieses Jahr für den Aufstieg?"

Keine Frage: Der Aufstieg in die DEL ist für den Klub aus Nordhessen das große Ziel. Doch platzte dieser Traum vom Eishockey-Oberhaus in den vergangenen Jahren zum Ende der Saison regelmäßig. Im Vergleich dazu machen die Schlittenhunde in dieser Spielzeit einen standfesteren Eindruck auf dem Eis - die letzten sechs Siege in Folge sprechen für sich.

Kassel übernimmt Tabellenführung

Nun das Maß aller Dinge in der DEL2 zu sein und die Tabellenführung übernommen zu haben, ist für Huskies-Coach Todd Woodcroft sehr wichtig, gleichzeitig ändere es aber nichts am Ziel, sagte der Kanadier bei der Pressekonferenz am Freitagabend: "Für uns ist es wichtig, wie wir uns mit den Top-Teams messen und wir haben uns heute wirklich gut gemessen."

Großen Anteil an diesem Heim-Erfolg gegen Dresden vor 5.118 Zuschauern hatte erneut Kassel Torhüter Christopher Gibson. Beim Hessernderby gegen den EC Bad Nauheim stand der Neuzugang am Dienstagabend das erste Mal zwischen den Pfosten, kam da zu einer Fangquote von 100 Prozent; auch am Freitagabend überzeugte er mit einer Fangquote von 92 Prozent.

Christopher Gibson (hinten) und Joel Keussen (vorne) glänzten gegen Dresden.

Jung profitiert von alt

Dazu kommt, dass die jungen Spieler der Huskies aktuell glänzen - allen voran Simon Thiel. Gegen Dresden konnte der 23 Jahre alte Stürmer gleich zwei Tore beisteuern. Es scheint, als hätten die Nordhessen einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern gefunden.

So hat sich Kassel mit David Wolf und Yannic Seidenberg Anfang des Jahres namhaft verstärkt, beide bringen eine Menge Erfahrung mit. Davon profitieren nun speziell die jungen Spieler. "Von denen kann man im Training auch was lernen und in der Kabine sowieso", sagte Thiel im Interview mit dem hr-sport.

Weil Seidenberg aufgrund einer Doping-Strafe aktuell noch gesperrt ist, haben die Hessen mit ihm sogar noch einen Ass im Ärmel. Denn bei den anstehenden Playoffs, die für die Huskies nach drei verbleibenden Hauptrunden-Spielen Mitte März beginnen, darf der 41-Jährige mitwirken und gemeinsam mit den jungen Schlittenhunden um den Aufstieg in die DEL kämpfen.