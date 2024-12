FUSSBALL 2000 Mystery FUSSBALL 2000 Mystery: Wo sind die Detari-Millionen? Stand: 30.12.2024 18:03 Uhr

17 Millionen Mark kassierte Eintracht Frankfurt einst für Lajos Detari. Aber wo ist die ganze Kohle hin? Die erste Folge von FUSSBALL 2000 Mystery geht dem Rätsel der verschwundenen Millionen auf den Grund.

Auch in dieser Saison immer am Anfang der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten. Neu dabei: FUSSBALL 2000 Mystery - die größten Mythen rund um Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt, die 80er Jahre der Bundesliga: Lajos Detari war der erste Blockbuster-Transfer der Eintracht. Der Ungar kam 1987 für die Bundesliga-Rekordsumme von 3,6 Millionen Mark, schoss Eintracht Frankfurt zum Sieg im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum und wechselte dann für 17 Millionen Mark zu Olympiakos Piräus.

Und Eintracht Frankfurt? Spielte in der Bundesliga wieder gegen den Abstieg, von der Transfer-Kohle war nix mehr zu sehen. Wo also sind sie hin, die Detari-Millionen? Im Wald in Frankfurt vergraben? Auf irgendwelchen Schwarzgeld-Konten versickert? FUSSBALL 2000 Mystery begibt sich in dieser Doku-Reportage auf die Suche nach der verlorenen Transfer-Rekordablöse und bringt endlich Licht ins Dunkel.