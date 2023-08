European League of Football Frankfurt Galaxy erreicht die Play-offs in der ELF und strebt nach mehr Stand: 22.08.2023 07:18 Uhr

Frankfurt Galaxy hat sich vorzeitig für die Play-offs in der European League of Football qualifiziert. In den verbleibenden beiden Spielen der regulären Saison geht es trotzdem noch um viel für die Hessen.

Das erste Saisonziel hat die Galaxy aus Frankfurt erreicht. Nachdem der Meister von 2021 in der vergangenen Spielzeit die Play-offs knapp verpasst hatte, können sich die Hessen in diesem Jahr wieder auf die Post Season freuen. Nach dem souveränen 53:14-Erfolg gegen die Seemänner aus Mailand am Sonntag ist der Galaxy ein Platz in den Play-offs sicher.

Nichts zu Verschenken

Zeit zum Ausruhen haben die Hessen nun freilich nicht. Head-Coach Thomas Kösling wird seinen Top-Spielern in den verbleibenden beiden Saisonspielen bei den Hamburg Sea Devils und gegen Erzrivale Rhein Fire keine Pause gönnen können. Dafür steht noch zu viel auf dem Spiel für die Hessen.

Sechs Teams schaffen es in die Play-offs: Die drei Conference-Sieger und die drei nächstbesten Teams. Platz zwei in der Western Conference und einer der Top-Sechs-Plätze ist der Galaxy nicht mehr zu nehmen. Ein Platz unter den Top vier – oder noch besser: der Gruppensieg – bringt aber weitere Vorteile mit sich.

Heimrecht in Runde eins oder zwei

Mit neun Siegen und einer Niederlage haben die Hessen mindestens Platz fünf sicher. Gewinnen sie noch eines ihrer verbleibenden beiden Spiele, ist ihnen sogar Platz vier nicht mehr zu nehmen. Der Vorteil: Der Liga-Vierte genießt in der ersten Playoff-Runde Heimrecht gegen den -Fünften.

Noch besser wäre es für die Galaxy aber, wenn sie beide ihrer verbliebenen Spiele gewinnt. Gelingt ihr das, ist sogar noch der Gruppensieg in der Western Conference drin und damit einer der ersten beiden Plätze. In der ersten Play-off-Runde hätten die Hessen dann ganz und gar frei und im Halbfinale das begehrte Heimrecht.