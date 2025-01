Europa League Europa League: Das sind die möglichen Achtelfinal-Gegner von Eintracht Frankfurt Stand: 30.01.2025 23:33 Uhr

Eintracht Frankfurt hat sich direkt für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert. Auf wen das Team dort trifft, entscheidet sich im Februar.

Eintracht Frankfurt hat es geschafft: Trotz der 0:2-Niederlage in Rom haben sich die Hessen direkt für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert. Sie beendeten die Ligaphase auf Platz fünf. Das bedeutet: Die Frankfurter überspringen die Playoffs im Februar und greifen erst im März wieder in den Wettbewerb ein.

Die Zahl der möglichen Achtelfinal-Gegner hat sich am Donnerstagabend auf vier eingegrenzt. Demnach trifft die Eintracht entweder auf FCSB Bukarest, Ajax Amsterdam, Union Saint-Gilloise oder PAOK Saloniki. Am Freitag werden die Playoff-Partien ausgelost, die am 13. und 20. Februar gespielt werden.

Schlechte Erinnerungen an Saint-Gilles und PAOK

Besonders bei Saint-Gilles dürften bei der Eintracht die Alarmglocken schrillen: Im vergangenen Jahr scheiterte man in der Conference League in den Playoffs an den Belgiern. Gegen einen anderen möglichen Gegner im Topf, nämlich PAOK Saloniki, hatten die Frankfurter zuvor in der Conference-League-Gruppenphase zwei Niederlagen kassiert.

Das Achtelfinale sowie der weitere Cup-Verlauf (Viertel- und Halbfinale) werden dann am 21. Februar ausgelost. Die Achtelfinal-Spiele finden am 6. und 13. März statt. Die Eintracht hat zuerst ein Auswärtsspiel und darf das Rückspiel im eigenen Stadion bestreiten.