Eishockey-Spielerin Lola Liang Eishockey-Spielerin Lola Liang: Von den Löwen Frankfurt zum Deutschlandcup der Frauen

Eishockey-Spielerin Lola Liang: Von den Löwen Frankfurt zum Deutschlandcup der Frauen

Seit Lola Liang fünf Jahre alt ist, spielt sie Eishockey. Weil es keine reinen Mädchenteams gibt, hat sie sich bei den Jungs der Löwen Frankfurt durchgebissen. Mit Erfolg: Mittlerweile spielt sie in der A-Nationalmannschaft der Frauen – und hat große Pläne.

Deutschlandcup der Eishockeyfrauen in Landshut: Das erste Mal als Doppelveranstaltung mit dem Turnier der Männer, über 1.000 Zuschauer in der Halle, die ganz große Bühne. Das Auftaktspiel gegen Dänemark glückt. Das deutsche Team gewinnt 1:0. Mit dabei: Lola Liang aus Frankfurt. Es ist schon das achte Spiel der erst 19-Jährigen für die deutsche A-Nationalmannschaft.

Dass Liang überhaupt die Leidenschaft für den Eishockeysport gefunden hat, verdankt sie einer Reise nach Peking: Mit fünf Jahren besuchte sie dort ihre Oma. "Sie hat mich einfach für eine Eislaufstunde angemeldet, damit ich beschäftigt bin", erinnert sich die Frankfurterin. Bei einem Trainer, der eigentlich Eishockey coacht. Deshalb spielten in der Halle auch einige Kids Eishockey, Liang war fasziniert.

Mädchenteam? Gibt’s nicht

Zurück in Deutschland wollte sie den Sport deshalb selbst ausprobieren. Das Problem: Reine Mädchenmannschaften gab es in Frankfurt nicht. Deswegen fing sie bei einer Jugendmannschaft der Löwen Frankfurt an – sonst spielten dort nur Jungs. Für Liang war das normal, das Team sei ihr "sehr ans Herz gewachsen". Trotzdem: Als einziges Mädchen unter Jungs sei es nicht immer leicht gewesen.

"Das härtet einen schon ab", so Liang. Davon profitiert die Frankfurterin aber noch heute. "Ich habe gelernt, gecheckt zu werden, aber trotzdem stehen zu bleiben", sagt Liang. Qualitäten, die ihr jetzt auch in der Nationalmannschaft helfen.

Auf ihren bisherigen Nominierungen für die Nationalmannschaft will sie sich dabei nicht ausruhen: "Ich freue mich sehr, aber muss auch weiter an mir arbeiten", sagte die 19-Jährige. Und der Deutschlandcup in Landshut ist ohnehin nur ein Zwischenschritt. Nächstes Jahr steht die Eishockey-Weltmeisterschaft in den USA an. Da mitzuspielen: für Liang der größte Traum.